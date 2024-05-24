Лежали в сусідніх палатах, – зірка "Слуга народу" розповіла, як батько ледь не вбив її матір

Зірка серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова розповіла про жахливий період свого дитинства. Вона зізналася, що тато ледь не вбив її матір.

Водночас акторка поділилася, як склалася доля її батьків після цієї ситуації. Однак, Ольга, на жаль, досі пам'ятає перебіг кожної хвилини.

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Яку історію розповіла Жуковцова

Її маму в дитинстві суворо виховував дідусь акторки. Тому Ольга впевнена, що такі методи посприяли на утворення низької самооцінки в її неньки.

До того ж акторка розповіла, що її батько постійно пив алкоголь, курив і зраджував дружину. Водночас мама Ольги сподівалася, що народження доньки зможе "залатати" проблеми в шлюбі.

Втім, це не допомогло, а одного разу 3-річна акторка на власні очі побачила спробу батька вбити матір.

Вночі я спала з мамою. Я прокидаюся, а все ліжко в крові. Він розрізав мамі живіт, порізав їй вени. Він пішов у свою кімнату, закрився і перерізав собі вени. Мама доповзла до сусідів, викликала швидку, і вони лежали в сусідніх палатах. Їй робили дуже важку операцію, тому що він якусь артерію зачепив,

– розповіла Ольга.

Ольга Жуковцова про жахливу історію з дитинства: дивіться відео онлайн

Яка склалася доля батьків Жуковцової після ситуації