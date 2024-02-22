В'ячеслав Хостікоєв намагався достукатися до сестри з початку повномасштабного вторгнення. Антоніна Паперна ніяк не реагувала – лише переглядала повідомлення.

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Брат Антоніни Паперної про стосунки з нею

Актор пригадав, що початок повномасштабного вторгнення був складним для їхньої сім'ї. Окупанти запускали ракети, а 27 лютого померла мама Ольги Сумської.

Мені досі неприємно, бо це відчуття, коли летять ракети, померла бабуся і ти пишеш своїй сестрі: "Тоню, там таке відбувається (я їй скидаю, як потрапляє ракета в будівлю), померла бабуся, дай відповідь, що там у тебе? Що взагалі відбувається?". І я пишу одне повідомлення, друге, третє, четверте. І тільки бачу: продивилася,

– розповів В'ячеслав Хостікоєв.

Брат Тоні Паперної писав їй ще, але у відповідь була лиш тиша. Тому 26 – 27 лютого їхня комунікація припинилася.

"У мене є багацько питань до неї. Найбільше мені б хотілося подивитися їй в очі. Помовчати і подивитися один на одного. Хотів би зрозуміти її історію", – зізнався актор.

Хостікоєв додав, що нещодавно натрапив на новину про те, що Антоніна Паперна зараз знімається в російських серіалах. Це його дуже здивувало.

Відкриваю посилання і дійсно, якийсь серіальчик. 5 чи 6 серій. У неї там головна роль, вона з якимось чоловіком знімається. Це повний атас,

– прокоментував В'ячеслав Хостікоєв.



В'ячеслав Хостікоєв з сестрами / Фото з інстаграму актора

Де зараз Антоніна Паперна