В'ячеслав Хостікоєв намагався достукатися до сестри з початку повномасштабного вторгнення. Антоніна Паперна ніяк не реагувала – лише переглядала повідомлення.
Дивіться також Мовчить про війну і працює на країну агресора: де зараз донька Ольги Сумської Антоніна Паперна
Брат Антоніни Паперної про стосунки з нею
Актор пригадав, що початок повномасштабного вторгнення був складним для їхньої сім'ї. Окупанти запускали ракети, а 27 лютого померла мама Ольги Сумської.
Мені досі неприємно, бо це відчуття, коли летять ракети, померла бабуся і ти пишеш своїй сестрі: "Тоню, там таке відбувається (я їй скидаю, як потрапляє ракета в будівлю), померла бабуся, дай відповідь, що там у тебе? Що взагалі відбувається?". І я пишу одне повідомлення, друге, третє, четверте. І тільки бачу: продивилася,
– розповів В'ячеслав Хостікоєв.
Брат Тоні Паперної писав їй ще, але у відповідь була лиш тиша. Тому 26 – 27 лютого їхня комунікація припинилася.
"У мене є багацько питань до неї. Найбільше мені б хотілося подивитися їй в очі. Помовчати і подивитися один на одного. Хотів би зрозуміти її історію", – зізнався актор.
Хостікоєв додав, що нещодавно натрапив на новину про те, що Антоніна Паперна зараз знімається в російських серіалах. Це його дуже здивувало.
Відкриваю посилання і дійсно, якийсь серіальчик. 5 чи 6 серій. У неї там головна роль, вона з якимось чоловіком знімається. Це повний атас,
– прокоментував В'ячеслав Хостікоєв.
В'ячеслав Хостікоєв з сестрами / Фото з інстаграму актора
Де зараз Антоніна Паперна
- Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна переїхала в Росію ще до повномасштабного вторгнення. Вона висловила обурення в соцмережах у перші дні війни, але згодом замовкла та залишилась у країні-агресорці.
- З часом Паперна вирішила продовжити там свою акторську кар'єру. Вона хизувалась, що знялась у російській адаптації турецького серіалу "Постукай в мої двері".
- Ольга Сумська намагалась пояснювати позицію доньки. Однак українці не можуть прийняти такої байдужості з боку доньки знаменитості.