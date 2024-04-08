Себе я не сильно балую, – Ольга Мартиновська розсекретила, скільки витрачає на місяць
Джерело:Люкс ФМ
Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла, скільки витрачає на місяць. З'ясувалося, що ця сума перевищує 100 тисяч гривень.
Значну частину доходу вона спрямовує на забезпечення своєї дитини. Серед основних витрат також є оренда квартири та інші особисті витрати.
Не пропустіть Кондратюк все забрав, – Козловський приголомшив серйозними фінансовими проблемами
Що Ольга Мартиновська сказала про свої місячні витрати
З'ясувалося, що шеф-кухарка зазвичай витрачає близько трьох тисяч доларів, що приблизно дорівнює 116 тисячам гривень. Більша частина цього бюджету йде на утримання 8-річної доньки Віри.
Няня, теніс, плавання, ролики, французька й англійська мови, якісь розваги, іграшка… Я підрахувала – це виходить дві тисячі. До того ж квартира, бензин. А себе я не сильно балую: не воджу себе по ресторанах і не вдягаю якісь бренди,
– поділилася знаменитість.
Інтерв'ю з Олею Мартиновською: дивіться відео онлайн
Скільки витрачають інші зірки
- В одному з нещодавніх інтерв'ю Євген Клопотенко розповів, що наразі його витрати становлять близько 160 тисяч гривень щомісяця. Шеф-кухар поділився, що має власного водія та помічника, а також утримує батьків, винаймає квартиру й витрачається на одяг та їжу.
- Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився, що утримує всю свою родину і піклується про двох собак, тож витрачає від 100 до 120 тисяч гривень.
- Даша Астаф'єва зізналася, що зараз бойфренд покриває більшу частину її витрат. Однак вона додала, що самостійно платить за косметику, бензин і корм для собак, тому на місяць їй потрібен близько 40 тисяч гривень.