Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська у своєму блозі публікує здебільшого контент про кулінарію. Та днями вона поділилась відвертою фотосесією.
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Ольга Мартиновська влаштувала інтимну фотосесію в душі та позувала оголеною. Вона засвітила оголену спину та татуювання на ній. Авторкою цих знімків стала Дар'я Мангубі.
Ні, зазвичай в душ зі своєю подругою чи з фотографом я не ходжу. Та коли твоя подруга і є фотографка, а душ ще той, який ми майже й забули, сільський… А в ньому, крізь виноградну лозу, що жадібно обплела шифер, пробивається полуденне сонце. В такому разі і в такий душ можна вдвох,
– написала кулінарка.
Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму Ольги Мартиновської
Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму Ольги Мартиновської
Реакція мережі та відповідь Ольги Мартиновської на критику
Фани висловили захоплення знімками Ольги Мартиновської.
- "Ці фото смачці, витончені, тонкі рельєфи тіла. І зовсім не вульгарно. Це мистецтво фотографа та її музи";
- "Переглянула 100 раз. Захоплює бачення фотографа і ваша стрункість";
- "Тепер ми знаємо, що в Олі є красиве тату. А згадалось дитинство з літнім душем і нагрітою за день сонцем водою!";
- "У цих світлинах більше сексу ніж у повністю оголених".
Однак знайшлись і ті, для кого ця фотосесія здалась зайвою.
- "Думав, що ви не така, як всі зірки, які виставляють свої оголені тіла для піару. Розчарований, що ви одна з них";
- "Як на мене, це зайве";
- "Олю, ну це вже зайве. Навіщо?"
Ольга Мартиновська не змовчала та відповіла на коментарі з критикою.
Якщо ви думаєте, що я дуже засмучена через те, що не виправдала ваших очікувань — ви помиляєтеся. Мені все подобається у фотографіях і в моїй особистості. Дякую за увагу,
– написала експертка.
Відповідь Мартиновської / Скриншот з інстаграму Мартиновської
Окрім того, Ольга Мартиновська назвала секрет своєї стрункої фігури. Вона підкреслила, що все має бути у балансі.
"Це важко, але ніякий інший шлях до гармонії ще не приводив мене. Спорт – але в міру, без знущання з себе. Їжа – тільки тоді, коли голодна і тільки якісна. Вода – постійно зі мною. Депресія – вилізти обов'язково з неї, бо затягне і тіло потоне. Радість – шукай скрізь її, або створюй", – зауважила шеф-кухарка.