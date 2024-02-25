З початку повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут живе за кордоном. Ведуча вийшла на зв'язок з Великої Британії та показала, як провела свій вечір.

До слова Ольга Фреймут зворушливо привітала доньку з 18-річчям: рідкісне фото телеведучої зі Златою

Ольга Фреймут засвітилась на концерті "Бумбоксу"

У другі роковини повномасштабного вторгнення 24 лютого гурт "Бумбокс" на чолі з фронтменом виступив у Лондоні з благодійним концертом. Ольга Фреймут показалась, як крокувала на подію у чорній сорочці з патріотичною брошкою у формі герба України.

Згодом телеведуча показала, як пройшов концерт українського колективу. Зал був у синьо-жовтих кольорах, українці тримали на плечах прапори України.

Ольга Фреймут на концерті "Бумбоксу": відео

Також Ольга Фреймут показала емоційне фото з концерту, яке зробила разом з подругами.



Ольга Фреймут на концерті / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, гурт "Бумбокс" зараз перебуває у турі європейськими містами. На одному з виступів Андрій Хливнюк емоційно відповів на запитання, коли він знову заспіває свої російськомовні хіти.