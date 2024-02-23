Гурт "Бумбокс" зараз виступає Європою з "Дронотуром". 22 лютого колектив зіграв концерт у Гаазі, де Андрій Хливнюк висловився про свої російськомовні хіти.
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Коли Хливнюк заспіває російські хіти
Фронтмен гурту розповів, що днями журналістка запитала його, коли знову гурт виконуватиме російськомовні пісні, адже їх люблять у всьому світі. Андрій Хливнюк назвав умову.
Та без проблем! Масове повстання, убивство лідерів Кремля, спалення нах*р того Кремля. Росіяни нанизують голови і ср*ки цих довб***бів просто на стовпи. І, будь ласка, буде все, що ви хочете,
– висловився музикант.
Після цієї заяви публіка вибухнула оплесками. Співак додав, що Україна є багатонаціональною державою, тоді як Росія – це просто територія, яка опинилася під владою "лютих упирів".
"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, як мені здається. Україна – багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи", – зауважив Хливнюк.
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Чим займається Андрій Хливнюк
- Зараз Андрій Хливнюк служить у війську, він є пілотом ударного дрона Punisher. Артист є командиром підрозділу та двох екіпажів.
- Водночас музикант має можливість поєднувати службу та концерти гурту "Бумбокс". Хоч через виїзди за кордон його хейтять, Хливнюк наголошує, що виступи забезпечують і колектив, і його благодійний фонд.
- Нещодавно Андрій Хливнюк отримав відзнаку Ради національної безпеки й оборони України – нагрудний знак "Захисник України". Його вручають за внесок у безпеку й оборону країни та сумлінну військову службу.