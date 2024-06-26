Під час чаювання: Ольга Фреймут перевірила своїх дітей на знання столового етикету

Ольга Фреймут стала відомою не тільки через телебачення, але й завдяки знанням етикету. Ведуча показала, як навчає своїх дітей правильної поведінки за столом.

Зірка рідко тішить прихильників кадрами з малечею. Однак, вона вирішила зробити виняток і продемонструвати обізнаність сина Валерія та доньок Злати і Євдокії в гарних манерах.

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Ольга поділилася, що вперше пішла з трьома дітьми на чаювання о 5-й вечора. За словами Фреймут, традицію пити чай перед вечерею започаткувала графиня Анна Берфордська у 1840 році, яка лінувалася і просила слуг принести їй тістечка з напоєм.

Водночас Фреймут зізналася, що її улюбленим моментом у чаюванні є наливати листяний настій через срібне сито.

Валерій налив собі повне горня, але то дитина, і це вперше на такій дефіляді; я пояснила, що цей чай п'ємо довго, а щоб не охолов, наливаємо потрохи,

– зазначила ведуча.

До того ж Ольга розповіла про успіхи молодшої доньки Євдокії. Дівчинка змогла правильно відповісти матусі, з чого починається обід – серветки на колінах. Однак, зіркова донька нічого не з'їла за вечір.



Донька Ольги Фреймут говорить про етикет / Скриншот з інстаграм-сторіс

Фреймут не забула поділитися, яких правил поведінки мають дотримуватися її діти за столом.

Де б ми не були, вчу дітей їсти акуратно, завжди сервірую стіл: тарілочка для хліба, горнятка, а не пластянки з перших днів. Просити подати щось зі столу, а не тягтися – це не позерство, а необхідність,

– зауважила зірка.

Також вона додала, що діти, які знають столовий етикет, почуваються впевнено в будь-якому суспільстві.



Діти Ольги Фреймут сидять за столом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Ольги Фреймут