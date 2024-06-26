Під час чаювання: Ольга Фреймут перевірила своїх дітей на знання столового етикету
Джерело:Ольга Фреймут
Ольга Фреймут стала відомою не тільки через телебачення, але й завдяки знанням етикету. Ведуча показала, як навчає своїх дітей правильної поведінки за столом.
Зірка рідко тішить прихильників кадрами з малечею. Однак, вона вирішила зробити виняток і продемонструвати обізнаність сина Валерія та доньок Злати і Євдокії в гарних манерах.
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Ольга поділилася, що вперше пішла з трьома дітьми на чаювання о 5-й вечора. За словами Фреймут, традицію пити чай перед вечерею започаткувала графиня Анна Берфордська у 1840 році, яка лінувалася і просила слуг принести їй тістечка з напоєм.
Водночас Фреймут зізналася, що її улюбленим моментом у чаюванні є наливати листяний настій через срібне сито.
Валерій налив собі повне горня, але то дитина, і це вперше на такій дефіляді; я пояснила, що цей чай п'ємо довго, а щоб не охолов, наливаємо потрохи,
– зазначила ведуча.
До того ж Ольга розповіла про успіхи молодшої доньки Євдокії. Дівчинка змогла правильно відповісти матусі, з чого починається обід – серветки на колінах. Однак, зіркова донька нічого не з'їла за вечір.
Донька Ольги Фреймут говорить про етикет / Скриншот з інстаграм-сторіс
Фреймут не забула поділитися, яких правил поведінки мають дотримуватися її діти за столом.
Де б ми не були, вчу дітей їсти акуратно, завжди сервірую стіл: тарілочка для хліба, горнятка, а не пластянки з перших днів. Просити подати щось зі столу, а не тягтися – це не позерство, а необхідність,
– зауважила зірка.
Також вона додала, що діти, які знають столовий етикет, почуваються впевнено в будь-якому суспільстві.
Діти Ольги Фреймут сидять за столом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про дітей Ольги Фреймут
- У 2006 році ведуча народила першу дитину від чоловіка британського походження, на ім'я Ніл Мітчелл. У пари з'явилася дівчинка, яку назвали Златою.
- У підлітковому віці старша донька Фреймут переїхала до США, де наразі здобуває освіту та займається танцями.
- Однак, дівчина часто зазнає критики в мережі через відверте вбрання. Водночас зіркова мати завжди захищає бажання своєї дитини.
- Молодші син Валерій і донька Євдокія наразі живуть разом з Ольгою у Великій Британії. Туди вони переїхали після початку повномасштабного вторгнення.