"Копія мами": Ольга Фреймут уперше за довгий час показала, який вигляд має її молодша донька

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут нещодавно порадувала прихильників, вперше за тривалий час опублікувавши відео своєї молодшої доньки Євдокії. Ролик одразу викликав хвилю захоплення серед фанатів, які відзначили разючу схожість дівчинки з її знаменитою матір'ю.

Євдокія постала перед камерою у ніжному образі, що підкреслив її природну красу та витончені риси обличчя. Відтак, шанувальники не могли не помітити, як юна Євдокія успадкувала елегантність та шарм Ольги Фреймут.

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Донька відомої телеведучої поділилася корисною порадою з етикету у новому відео. Євдокія, одягнена у рожевий захисний шолом, нарукавники та бежевий топ, звернулася до глядачів англійською мовою. Дівчинка пояснила, що на гарячий чай, який хочеш охолодити, краще не дути, бо він може розлитися, а просто помішувати.

Євдокія. Етикет,

– написала під відео зіркова мама.

У коментарях під роликом фани відзначили вроду та харизму Євдокії.

"Яка грація, яка легкість жестів. Дуже схожа витонченістю на вас, пані Ольга";

"Яка харизма у Євдокії";

"Копія мами";

"Яка красуня";

"Така красива дівчинка".

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