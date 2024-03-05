Наші календарі не сходяться, – Зеленська зізналася, як часто бачиться з чоловіком

Олена Зеленська не приховує, що вкрай рідко бачиться з чоловіком Володимиром Зеленським. Президентському подружжю не вдається побути разом навіть у спільних робочих поїздках. Утім, найбільше страждають їхні діти, які з нетерпінням чекають на закінчення війни.

За словами першої леді України, 11-річний Кирило та 19-річна Олександра сумують за татом. Вони рідко бачаться через щільний графік президента. Зазвичай це відбувається раз на тиждень на кілька годин, коли в Володимира Зеленського є вільна хвилинка.

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Зеленська про зустрічі з чоловіком

Всупереч цьому, Олена намагається створити комфортні умови для дітей, аби в них було нормальне життя: Кирило навчається в школі, хоча й дистанційно, що не дуже подобається першій леді, а Олександра насолоджується університетським життям і часом із друзями. Проте діти без упину запитують в неї про закінчення війни. А в Зеленської, як вона підкреслила, немає чіткої відповіді на це питання.

Усе відбувається на паузі. Ні вихідних, ні відпочинку. Всі думають про війну. Мій син завжди говорить... А це дуже складно відповідати усім дітям, а також моїм дітям, коли ваша дитина запитує: "Коли закінчиться війна, ти можеш мені сказати?" А такої відповіді немає, і це важко,

– резюмувала Олена в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Які зараз стосунки в Олени й Володимира Зеленських

Що стосується приватних зустрічей Зеленських, тут теж складна ситуація. Хоча вдвох вони все ж бачаться частіше, ніж усі разом із дітьми.

Перша леді називає їхнє теперішнє сімейне життя "паралельним": мовляв, коли вона має вільну хвилинку, Володимир зайнятий. І навпаки.

За словами першої леді, інколи вони можуть побачитися в Офісі Президента. Але часто їхні календарі не сходяться. Однак Зеленська з розумінням ставиться до ситуації й називає її нормальною.

Якщо він має час розмовляти зі мною, я не маю час розмовляти з ним. А вчора ми ніяк не могли зателефонувати одне одному, бо він мені три рази дзвонив. А я була на зустрічах. А потім я почала телефонувати. А він був зайнятий. Він не може відповісти. Тому ми маємо паралельні життя,

– зазначила перша леді.

Крім того, Олена пояснила, чому не привітала чоловіка з 46-річчям. За словами Зеленської, вона запропонувала коханому обійтися без публічних вітань, оскільки нині не час згадувати про щасливі моменти подружнього життя.

Інтерв'ю Олени Зеленської журналісту Пірсу Моргану: дивитися онлайн

Що раніше Олена Зеленська говорила про Володимира Зеленського

В одному з інтерв'ю Олена Зеленська розповіла, як повномасштабне вторгнення сильно вплинуло на президента. Як пояснила перша леді України, її чоловік став сентиментальнішим, впертішим, рішучішим і витривалішим. Тепер його може розчулити нове фото сина.