У темно-синьому костюмі з вишуканою брошкою: Олена Зеленська вразила стильним образом в Сербії

Перша леді України Олена Зеленська здійснила офіційний візит до Сербії. Там вона провела зустрічі з президентом Александром Вучичем та першою леді Тамарою Вучич. Дружина президента України мала фантастичний вигляд.

Вона підібрала стильний штанний костюм у темно-синьому кольорі. Також до свого вбрання перша леді України додала брошку та витончені туфлі.

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Який вигляд мала Олена Зеленська на зустрічі у Сербії

Дружина президента України з'явилася в темно-синьому костюмі українського бренду A.M.G. Особливістю вбрання став широкий лацкан піджака, який йшов на всю довжину коміра. З аксесуарів Зеленська обрала вінтажну золоту брошку від французького бренду Lanvin, а завершили образ чорні лаковані туфлі на підборах.

Які ще образи нещодавно одягала перша леді