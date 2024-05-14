У темно-синьому костюмі з вишуканою брошкою: Олена Зеленська вразила стильним образом в Сербії
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська здійснила офіційний візит до Сербії. Там вона провела зустрічі з президентом Александром Вучичем та першою леді Тамарою Вучич. Дружина президента України мала фантастичний вигляд.
Вона підібрала стильний штанний костюм у темно-синьому кольорі. Також до свого вбрання перша леді України додала брошку та витончені туфлі.
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Який вигляд мала Олена Зеленська на зустрічі у Сербії
Дружина президента України з'явилася в темно-синьому костюмі українського бренду A.M.G. Особливістю вбрання став широкий лацкан піджака, який йшов на всю довжину коміра. З аксесуарів Зеленська обрала вінтажну золоту брошку від французького бренду Lanvin, а завершили образ чорні лаковані туфлі на підборах.
Які ще образи нещодавно одягала перша леді
- Олена Зеленська відвідала Копенгаген, де мала приємність зустрітися з королевою Данії Мері. Перша леді виглядала просто приголомшливо в елегантній вишиванці від українського бренду Gaptuvalnya. Біла сорочка була прикрашена складною вишивкою гладдю з квітковими візерунками, натхненними яворівською хусткою. Вона поєднала її з чорними кюлотами та широким поясом.
- До того ж дружина президента України з'явилася на обкладинці словенського видання OnaPlus, якому дала інтерв'ю. Для фото Олена Зеленська позувала в чорному піджаку без коміра та ґудзиків з розкішними золотистими аксесуарами.
- Володимир Зеленський разом з коханою відвідав виставку Алли Горської "Боривітер" в Українському домі. На захід президент обрав чорний світшот з українським гербом та штани кольору хакі, а перша леді – чорний класичний костюм з синьою сорочкою під ним.