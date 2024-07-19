З брошкою від українського бренду: Зеленська зачарувала новим ніжним образом на робочій зустрічі

Перша леді Олена Зеленська та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно взяли участь у засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманітності при Міністерстві закордонних справ України. Основна увага була зосереджена на викликах безбар'єрності, спричинених війною, що триває. Під час заходу дружина Володимира Зеленського виглядала стриманою та виваженою.

На робочу зустріч дизайнери підібрали їй стильний аутфіт. До нього вони додали брошку від українського бренду.

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Так, для публічного виходу Олена Зеленська одягнула костюм пудрового кольору, акцентом якого стала брошка з птахом від Skifska Etnika. Це не перший раз, коли вона обирає цей аксесуар з птахом. У липні 2023 року перша леді одягала його на зустріч з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Держави Катар Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Дружина президента України також зробила легку хвилясту укладку та нюдовий макіяж.

Нещодавно Олена Зеленська була помічена в аеропорту Шеннон в Ірландії в класичному чорному костюмі зі штанами палаццо та білою базовою футболкою. Перша леді обрала для комфорту білі кросівки від бренду New Balance, а як аксесуари – чорні сонцезахисні окуляри в круглій оправі та сумку від української дизайнерки Аліни Качаровської.