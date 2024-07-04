Сьогодні, 4 липня, Олена Зеленська відкрила виставку "Скарби Криму. Повернення" у Скарбниці Національного музею історії України. Колекція стане доступною для всіх українців завтра – 5 липня.

До слова Придбала елітне авто за 4,5 мільйони євро: російські ЗМІ поширили фейк про Зеленську

До виставки увійшли неоціненні артефакти з чотирьох кримських музеїв – у Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Керчі.

565 цих експонатів перебували в Амстердамі, коли Росія окупувала Крим. З того часу українські та іноземні юристи, дипломати і музейники боролися за перемогу культурної та історичної справедливості. Тепер "Скіфське золото" вдома.

Скарби Криму, як і сам Крим, створювали дуже різні народи й культури. Ще не існувало слова "мультикультурність", а Крим та його надбання вже такими були. Вірю: так само, як ці скарби, повернеться додому й Крим, щоб бути частиною вільного світу. І тоді скіфське золото повернеться вже до кримських музеїв,

– підкреслила перша леді.

Відкриття виставки / Фото з інстаграму першої леді

На відкритті виставки Олена Зеленська постала у діловому образі. Вона одягнула білу кофтинку та чорний класичний костюм. Її образ довершували срібні сережки, підвіска та акуратна зачіска у вигляді пучка.