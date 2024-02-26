Разом вони прогулялися пам'ятними місцями Києва. Так, Зеленська і Тенгберг відвідали Києво-Печерську Лавру та Музей історичних коштовностей, також відомий як Скарбниця Національного музею історії України.

Не пропустіть Олена Зеленська постала у новому образі й змінила зачіску: нове фото першої леді

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі перша леді підібрала стильний look, що складався з вкороченого темно-синього жакета, широких штанів і сорочки в тон. Доповненням вбрання став синьо-білий шарф Gunia Project. Водночас вишуканості образу додала вінтажна брошка будинку високої моди Lanvin Paris.

Унікальна прикраса була виготовлена майстрами Henkel & Groosse у Німеччині ще в 1970-х роках. Цей виріб має форму блакитної квітки із золотистим стеблом і листям. Брошка вважається символом народження нової краси та філософії безперервного оновлення життя.

Улюблені прикраси Олени Зеленської