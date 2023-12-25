Дружина президента завітала до пацієнтів, їхніх родин та медиків спеціалізованої дитячої лікарні "Охматдит". Олена Зеленська вже втретє влаштувала традиційні різдвяні читання-чаювання.

До теми Пишаюся її роботою, – Володимир Зеленський про дружину та підсумки року для його родини

Олена Зеленська провела читання на Різдво

Для читань перша леді обрала книжку української психологині й письменниці Світлани Ройз так і називається – "Ключі сили".

Олена Зеленська розповіла, що учасники читання-чаювання – це приклади стійкості. Це і колишні пацієнти лікарні, дорослі, які після перенесених захворювань стали батьками та захищають країну на фронті, і нинішні. Серед них Дмитрик, який є першою дитиною в Україні, донором кісткового мозку для якої став громадянин США.

Нехай же в усіх українців вистачить снаги перемагати всі наші виклики. Бажаю всім віднайти власні ключі сили – надійні та невичерпні,

– поділилась Олена Зеленська.



Олена Зеленська в "Охматдиті" / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Для різдвяних читань Олена Зеленська обрала елегантний та ніжний look. Вона одягнула коричневі штани-палаццо та шоколадну кофтинку, а зверху накинула молочний кардиган.

Перша леді зібрала волосся в елегантний пучок та зробила легкий макіяж.



Олена Зеленська в "Охматдиті" / Фото з інстаграму першої леді