У total black образі: Олена Зеленська вразила елегантністю на робочій зустрічі у США

Олена Зеленська відправилась у робочу поїздку у США. Там вона зустрілася з активістами SEEC, організації, яка допомагає людям з інвалідністю самостійно та повноцінно жити в суспільстві – мешкати в окремому житлі, вчитися, працювати, розважатися. На зустрічі перша леді України мала стриманий і водночас дуже стильний вигляд.

Вона підібрала костюм та доповнила вбрання аксесуарами. Завдяки цьому дружина президента України мала дуже елегантний вигляд.

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Олена Зеленська під час свого візиту до Америки поспілкувалася з Карен Лі, виконавчою директоркою SEEC, та Керол Бітті, секретаркою з питань інвалідності штату Меріленд, дізналася, як працює мережа помічників, які допомагають людям з інвалідністю впоратися з повсякденними викликами та вселяють віру в себе та свої можливості.

Важливо, що вдалося навіть познайомитись із тими, кому ця організація та її волонтери допомагають. Бо лише коли бачиш, як це працює не на словах, а на ділі, розумієш цінність запропонованих послуг і приміряєш їх до українських потреб,

– зазначила дружина президента України.

На зустрічі Олена Зеленська з'явилася у чорному класичному костюмі, який поєднала з футболкою в тон. Своє вбрання вона доповнила світлими підборами, масивним намистом і мінімалістичними сережками. Перша леді України акуратно вклала волосся та зробила макіяж з темними відтінками.

Перша леді України нещодавно також відвідала виставку "Українсько-американське партнерство в освіті та науці" у Вашингтоні. Під час заходу Зеленська продемонструвала шикарне багатошарове вбрання, яке складалося з білої сорочки, жилетки, синього піджака та штанів-палаццо.