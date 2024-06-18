Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройде у Києві: Зеленська назвала тему

Столиця України готується прийняти четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Олена Зеленська розповіла, якій темі буде присвячений захід цього року.

Днями відбулась пресконференція, присвячена майбутньому заходу. На ній перша леді України Олена Зеленська повідомила важливі деталі з приводу Саміту, що стане четвертим за ліком.

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Четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться у Києві 12 вересня. Його темою стане безпека дітей.

Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям,

– розповіла Олена Зеленська.

На захід вже учетверте прибудуть подружжя лідерів держав та експерти з різних куточків планети, українські фахівці обговорюватимуть загрози та виклики, які постали перед дітьми вдома, у школі та інтернеті. Найперша панель стосуватиметься дітей, які живуть у період війни.

"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває та калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але хоча війна триває і залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна", – підкреслила перша леді.

Спеціально до Саміту провели масштабне соціологічне дослідження "Ключові загрози для дітей". Його результати оприлюднять на заході.

Саміт перших леді та джентльменів: контекст