Четвертий Саміт перших леді та джентльменів пройде у Києві: Зеленська назвала тему
Джерело:"РБК-Україна"
Столиця України готується прийняти четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Олена Зеленська розповіла, якій темі буде присвячений захід цього року.
Днями відбулась пресконференція, присвячена майбутньому заходу. На ній перша леді України Олена Зеленська повідомила важливі деталі з приводу Саміту, що стане четвертим за ліком.
До слова У вишиванці та штанах-палаццо: Зеленська вразила вбранням на зустрічі у Єлисейському палаці
Четвертий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться у Києві 12 вересня. Його темою стане безпека дітей.
Це важлива подія як для мене, так і для міжнародної спільноти перших леді та джентльменів, яка стрімко розвинулася й переросла у глобальну платформу, яка постійно діє і приносить користь Україні та світу. Тобто приємно, що ми не просто є, а що невпинно розвиваємося й допомагаємо людям,
– розповіла Олена Зеленська.
На захід вже учетверте прибудуть подружжя лідерів держав та експерти з різних куточків планети, українські фахівці обговорюватимуть загрози та виклики, які постали перед дітьми вдома, у школі та інтернеті. Найперша панель стосуватиметься дітей, які живуть у період війни.
"Болюча тема для України, де Росія щодня вбиває та калічить дітей і вже викрала 19 тисяч маленьких українців. Але хоча війна триває і залишається найбільшим болем для українців, наша країна сконцентрована не лише на собі, а й шукає нові рішення для подолання глобальних загроз і викликів. Адже безпека дітей багатовимірна", – підкреслила перша леді.
Спеціально до Саміту провели масштабне соціологічне дослідження "Ключові загрози для дітей". Його результати оприлюднять на заході.
Саміт перших леді та джентльменів: контекст
- Дружина президента Олена Зеленського ініціювала щорічні міжнародні заходи – Саміти у 2021 році. Тоді ж відбувся перший з них, що об'єднав перших леді та джентльменів для реалізації важливих гуманітарних, соціологічних проєктів. Його темою була "М'яка сила в новій реальності".
- Другий саміт відбувся вже під час повномасштабного вторгнення, влітку 2022 року, у форматі телемосту між п'ятьма країнами. У центрі обговорення була тема: "Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом".
- Третій Саміт перших леді та джентльменів був присвячений темі психологічного здоров'я. Його тема звучала так: "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього".