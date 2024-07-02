Придбала елітне авто за 4,5 мільйони євро: російські ЗМІ поширили фейк про Зеленську

Російські пропагандистські ресурси розповсюдили фейк про нібито придбання Оленою Зеленською автомобіля Bugatti Tourbillon вартістю 4,5 мільйони євро. І зробили це спеціально напередодні саміту НАТО.

Їхня мета – дискредитувати вище керівництво України на міжнародній арені. На щастя, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України оперативно встиг спростувати фейк про Bugatti Зеленської.

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Так, у мережі з'явилося відео, на якому працівник автосалону розповідає про нібито приватну презентацію елітного автомобіля для української делегації. Однак при детальному розгляді виявляється, що чоловік у ролику має ознаки штучно згенерованого дипфейку, а його профіль у соціальних мережах було створено лише чотири дні тому.

Першоджерелом цієї неправдивої інформації є французьке видання Verite Cachee, яке було засноване всього 22 червня 2024 року. На сайті переважно розміщується контент, який висвітлює війну в Україні з проросійської точки зору.

Пропагандисти Росії запустили цей фейк напередодні саміту НАТО, для того, щоб дискредитувати вище керівництво України на міжнародній арені,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про саміт НАТО

Зустріч відбудеться у Вашингтоні з 9 до 11 липня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що порядок денний саміту включатиме обговорення надання допомоги Україні з акцентом на військовій та оборонній підтримці. Зокрема, щодо постачання великої кількості озброєнь, снарядів для протиповітряної оборони та артилерії. Іншою ключовою метою зустрічі буде "сильне формулювання" про майбутнє членства України в Північноатлантичному альянсі.