Олена Шоптенко показалась на милицях і розповіла про свій стан після складної операції

4 квітня 2024, 12:48
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Олена Шоптенко

Танцівниця Олена Шоптенко травмувалася та перенесла операцію. Зараз вона відновлюється та проходить реабілітацію.

Олена Шоптенко вийшла на зв'язок в інстаграм-сторіз після перенесеної операції. Наразі хореографиня ходить самостійно, але з допомогою милиць.

До слова Ситуація виявилася складнішою, – Олена Шоптенко перенесла операцію і показала фото з лікарні

Олена Шоптенко відновлюється після операції

"Це я вперше сьогодні виходжу у світ і щиро радію, що вже можу це самостійно робити", – поділилась танцівниця.

Олена Шоптенко розповіла, що лікарі встановили у її коліно титановий гак.

Поки не розумію, як до цього ставитися, але це важливо для того, щоб воно витримувало навантаження в майбутньому,
– розповіла зірка.

Зірка показала, як проходить огляд в австрійській клініці, а згодом продемонструвала, як відбувається реабілітація. 

Олена Шоптенко після операції: відео

Що сталося зі знаменитістю 

Тиждень тому переможниця "Танців з зірками" Олена Шоптенко розповіла про складну травму ноги: у неї порвалися дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. Танцівниця зізналась, що таким чином про себе далися знати наслідки постійної роботи. За словами Олени, раніше в неї таких травм не ставалося.

Згодом Шоптенко перенесла операцію на нозі. Без труднощів не обійшлося, але хірургічне втручання минуло успішно. Хореографиня очікує на якісне відновлення, адже планує продовжувати свою роботу.

Автор: Марія Касій