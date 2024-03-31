Олена Шоптенко перенесла операцію після складної травми

31 березня 2024, 10:15
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Олена Шоптенко

Нещодавно танцівниця Олена Шоптенко отримала серйозну травму ноги. Тепер їй зробили операцію, а попереду в зірки – реабілітація.

Учора, 30 березня, Олена Шоптенко розповіла в інстаграм-сторіз про свій стан здоров'я. Зірка "Танців з зірками" показалася у лікарні, адже цього дня її очікувало хірургічне втручання.

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Олена Шоптенко перенесла операцію

Олені Шоптенко зробили операцію на нозі. Вона сповістила про це знімком, який зробила в австрійському медзакладі. 

День сьогодні починається не з кави. Операція і після нарешті реабілітація,
– розповіла танцівниця. 


Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз

Вже згодом Олена Шоптенко подякувала підписникам за підтримку та побажання. Вона розповіла, що операція минула успішно, хоч не обійшлося без складнощів. Попереду хореографиню очікує реабілітація.

"Друзі, я вам так вдячна за побажання та турботу! Все минуло добре, хоча ситуація виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося. Ваші слова підтримки дуже допомагають і я неймовірно це ціную!" – розповіла Шоптенко. 


Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз


Олена Шоптенко / Фото з інстаграм-сторіз

Що сталося з танцівницею

  • Олена Шоптенко кілька днів тому повідомила про складну травму ноги: у неї порвалися дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. За словами хореографині, їй давно варто було збавити темп роботи. Цього разу організм дав їй прямий сигнал.
  • Шоптенко зізналась, що раніше таких травм у неї не було. Однак вона працюватиме над тим, щоб якісно відновитися.
Автор: Марія Касій