24 Канал розповість про життєпис артистки, головні факти з її біографії. Та чи планує вона повернення на сцену.

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Гайтана народилася у Києві, але дитинство провела у Республіці Конго, звідки родом її батько. Там вона розмовляла французькою та мовою лінґала. Тато Гайтани досі мешкає у столиці Конго, Браззавілі.

Мій тато енергійний, темпераментний чоловік. Людина віруюча, щонеділі ходить до церкви (католицька). Тато народився у 1956, зараз вже на пенсії. Мого тата в Конго називають українцем, бо кожного дня він слідкує за новинами, співчуває людям, молиться, щоб був мир та спокій,

– розповідала співачка.



Батько Гайтани / Фото з інстаграму Гайтани

Згодом Гайтана разом з мамою повернулась до України. Навчалась у музичній школі, займалась настільним тенісом і навіть здобула звання кандидата у майстри спорту. Здобула економічну освіту.

Співоча кар'єра Гайтани

Артистка вперше засвітилась на телевізійному конкурсі "Фант-лото Надія" у 12 років та посіла 3 місце. Її запросили до ансамблю, де вона була бек-вокалісткою відомих артистів: Ірини Білик, Ані Лорак, Повалій.

У 2003 Гайтана стала продюсуватися студією Lavina Music і представила дебютний альбом "О тебе", згодом вийшов другий альбом. Доволі знаковою була робота "Два вікна" (2006), яку нещодавно переспівали The Hardkiss; також популярним став сингл "Шаленій". Третій альбом вона випустила українською.

Гайтана – "Шаленій": дивіться відео онлайн

У 2012 році Гайтана представила Україну на Євробаченні-2012 з піснею Be My Guest та посіла 15 місце. На Нацвідборі виник скандал через расистські заяви щодо артистки, та вона зазначала, що такі слова лише дискредитують країну.

Гайтана – Be My Guest: дивіться відео онлайн

У 2021 році Гайтана заявила про припинення кар'єри. Вона вирішила приділяти більше часу родині. Так, співачка у 2016 вийшла заміж за продюсера Олександра Ессамі і наступного року народила доньку Сапфір-Ніколь.

Де співачка зараз

До повномасштабного вторгнення Гайтана жила у селищі Іванковичі під Києвом. У неї був розкішний маєток у котеджному містечку. З початку повномасштабного вторгнення зірка повідомляла, що намагається виїхати з Києва з донькою через обстріли.

Співачка виходила на зв'язок дуже рідко, та у 2023 році її чоловік розсекретив їхнє місцеперебування. Він показав фото з музичної студії Powerplay Studios, яка розташована у Швейцарії. На цю країну вказує і контактний номер на сторінці Гайтани. Ймовірно, саме там зараз живе родина.



Гайтана з чоловіком та донькою / Фото з інстаграму Гайтани

Кілька українських блогерів заявляли, що Гайтана відмовляє або ігнорує пропозиції про інтерв'ю. У листопаді 2023 артистка припинила 20-річну співпрацю з лейблом Lavina Music. Співачка потішила новиною, що скоро на фанів чекають нові хіти.

"Відтепер – я капітан цього корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюся, ви сумували. Бо я – дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії", – інтригувала зірка.