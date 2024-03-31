Ніколи не жив без війни, – семирічний син Олени Кравець розчулив її до сліз

Акторка і телеведуча Олена Кравець має трьох дітей. Це 7-річні Іван і Катя та 21-річна Марія. Олена обговорила з дітьми питання дорослішання й розчулилася зізнанням свого сина про життя в умовах війни.

Іван Кравець хоче стати у майбутньому футболістом. Водночас він у свої 7 років вже розуміє як це бути "дитиною війни".

До слова Говорили про ментальне здоров'я: Олена Зеленська записала подкаст з донькою своєї куми

Які слова сина довели Кравець до сліз

Під час розмови з Оленою Іван спитав у мами про її найбільший страх. Жінка відповіла, що "всі вони пов'язані з війною". Кравець зізналася, що боїться тільки за близьких та всю країну.

Пізніше хлопчик уточнив, чи лякає її атомна бомба, на що жінка висловила бажання не говорити про таке з сином. Однак вона розуміє, що Іван народився і застав одразу війну.

Я народився, коли вже була війна. Ніколи не жив без війни,

– відверто сказав син Олени.

У розмову втрутилася донька Марія, яка підтвердила слова Івана. Втім, Олена Кравець через слова сина навіть заплакала.

Я тільки зараз це усвідомила, чесно. Ми деякий час жили, ніби війни немає. Її не було у нашому місті. Ваньок, ти дуже мене зворушив,

– прокоментувала Кравець.

До того ж жінка пригадала слова сина під час ракетного обстрілу, коли вони разом ховалися в коридорі. Акторка питала в доньки напрямок руху російських винищувачів, коли раптом її перебив син. Він попросив маму перестати розмовляти, а натомість почати молитися.

Сімейний подкаст Олени Кравець : дивіться відео онлайн

Кравець показала творчу реакцію доньки на ракетний обстріл

Актриса поділилася з шанувальниками, як її семирічна донька Катя відреагувала на потужну ракетну атаку на столицю 21 березня цього року. У той день на Київ летіла 31 ракета.

Після проведення кількох годин в укритті, дівчинка, не спавши після відбою тривогу, зробила пластилінову ППО – "чортика та літачок".



Реакція доньки Кравець на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої