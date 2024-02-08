Акторка Олена Кравець розповіла, що думає про президента та першу леді кожного дня. Адже вони прямо пов'язані з усіма процесами, що відбуваються в країні. До того ж їй важко усвідомити, яке навантаження впало на Зеленського.

До слова Усвідомила свою м'яку силу, – Кравець розповіла про зміни Олени Зеленської за час війни

Яке прізвисько Олена Кравець отримала від Зеленського

Кравець зізналась, що дуже давно не спілкувалася з Володимиром та Оленою, хоч вона може написати йому повідомлення. Тому дуже сумує за минулим та їхньою сім'єю.

Олена Кравець додала, що часто думає про те, як зустрінеться з Володимиром Зеленським після перемоги у війні. Їй здається, що вона довго обійматиме друга, а він, відбиваючись, казатиме: "Ну все, Малю".

Акторка пояснила, що Маля – це її прізвисько. Воно означає її дівоче прізвище – Маляшенко.

Що Кравець казала раніше та як відгукується про першу леді

Ще наприкінці 2022 року Олена Кравець казала, що передає Зеленському вітання від народу. А на початку війни надсилала йому меми.

Олена Кравець також розповіла про зміни першої леді за час повномасштабної війни. На думку акторки, Зеленська потужно, з м'якою силою поширює болючу правду про Україну.