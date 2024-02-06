За словами акторки, Олена не очікувала, що її чоловік Володимир Зеленський балотуватиметься в президенти. Однак, врешті прийняла та підримала його рішення.

Цікаво Став сентиментальним, – Зеленська неочікувано зізналася, як президент змінився за час війни

Олена Кравець висловилась про зміни Зеленської за час війни

Вона прийняла це рішення чоловіка. І сконсолідувала багато зусиль, щоб іти з ним у ногу однією дорогою,

– зізналась Кравець.

Акторка поділилась, що її близька подруга Олена Зеленська дуже змінилась від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, перша леді навчилась по-жіночому поширювати правду про нашу країну.

Вона усвідомила свою м'яку силу. Як вона поширює болючу правду, дуже по-жіночому, але водночас дуже потужно,

– зазначила Олена.

На думку Кравець, Володимир і Олена Зеленські є дуже гармонійним подружжям. Акторка зазначила, що до війни вони обожнювали подорожувати та загалом проводити час лише вдвох.

"Вони вдвох просто їхали кудись. І в цьому стільки тільки їхнього світу, їхнього мікрокосмосу. І це романтично, вони не втрачали це. Також Олена готує дуже смачно, дуже класно", – додала акторка.

Коментар Олени Кравець про першу леді: дивіться відео онлайн

Про стосунки Кравець та Зеленських

Олена знається з подружжям президента та першої леді вже майже 30 років. Адже Кравець починала кар'єру гумористки разом із Зеленським у криворізькому КВК. Так, вона й познайомилась з Оленою, яка писала для студії жарти. Згодом всі разом стали працювати у "Кварталі 95".

Тож вони мали тісні робочі та особисті стосунки. Кравець навіть стала хрещеною мамою першої леді, тоді як чоловік Кравець хрестив доньку Володимира та Олени Зеленських – Олександру.