Фіналіст "Холостячки" повідомив про смерть мами

У родині фіналіста "Холостячки" Олексія Тригубенка сталося горе. Бізнесмен поділився трагічною новиною, що померла його мама.

Про сумну звістку 33-річний підприємець розповів в інстаграмі. Проте в подробиці вирішив не вдаватися. Фіналіст "Холостячки" вирішив бути небагатослівним.

В Олексія Тригубенка померла мама

У своєму акаунті Олексій Тригубенко опублікував лише коротке повідомлення. На чорному фоні чоловік написав, що його рідна людина пішла з життя.

За словами Олексія, у нього була найкраща в світі мама. Чому й коли це сталося, поки що не зрозуміло.

У мене була найкраща в світі мама. Тепер вона з бабусею. Не вірю,

– зізнався Тригубенко.

В Олексія Тригубенка померла мама / фото з інстаграму

Що відомо про Олексія Тригубенка