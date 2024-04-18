Артист з України, який підтримує путінський режим, отримав підозру від СБУ

Російський музикант Олексій "Джанго" Піддубний, який родом з Києва, активно підтримує політику президента країни-окупанта. За це він отримав підозру від Служби безпеки України.

До того ж виконавець публічно виправдовував дії Росії під час повномасштабного вторгнення. Йому абсолютно байдуже на численні смерті та загиблих українців через дії країни-агресора.

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Олексій Піддубний отримав підозру від СБУ

Піддубний активно виступає на російських телеканалах і займається пропагандою кремлівського режиму. Ба більше, під час ефірів артист закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних військ.

До того ж під час цьогорічної виборчої кампанії Олексій був довіреною особою Путіна, агітував за нього в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Слідство також зазначило, що пропагандист масово поширює фейки про події на фронті та агітує до агресивної війни Росії проти України через власний телеграм-канал. Окрім цього, він підтримує тісні стосунки із ватажками організацій "ЛНР" і "ДНР".

Слідчі повідомили Піддубному про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

ст. 436 (пропаганда війни).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.



Олексій Піддубний – російський пропагандист / Фото з телеграм-каналу артиста

Що відомо про громадянську позицію Піддубного