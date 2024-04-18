Артист з України, який підтримує путінський режим, отримав підозру від СБУ
Джерело:Офіс Генпрокурора
Російський музикант Олексій "Джанго" Піддубний, який родом з Києва, активно підтримує політику президента країни-окупанта. За це він отримав підозру від Служби безпеки України.
До того ж виконавець публічно виправдовував дії Росії під час повномасштабного вторгнення. Йому абсолютно байдуже на численні смерті та загиблих українців через дії країни-агресора.
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Олексій Піддубний отримав підозру від СБУ
Піддубний активно виступає на російських телеканалах і займається пропагандою кремлівського режиму. Ба більше, під час ефірів артист закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних військ.
До того ж під час цьогорічної виборчої кампанії Олексій був довіреною особою Путіна, агітував за нього в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Слідство також зазначило, що пропагандист масово поширює фейки про події на фронті та агітує до агресивної війни Росії проти України через власний телеграм-канал. Окрім цього, він підтримує тісні стосунки із ватажками організацій "ЛНР" і "ДНР".
Слідчі повідомили Піддубному про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією);
ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);
ст. 436 (пропаганда війни).
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Олексій Піддубний – російський пропагандист / Фото з телеграм-каналу артиста
Що відомо про громадянську позицію Піддубного
- У 2014 році на російському фестивалі "Нашестя" він заявив, що Україна веде війну проти свого народу.
- Вже через рік Олексій виступив з концертом для луганських російських терористів з нагоди "Дня захисника Вітчизни".
- У 2017 році в окупованому Донецьку відбулася презентація музичного альбому Піддубного "Ми не залишимо міста свої".
- З початком повномасштабного вторгнення він підтримав Росію, заявивши, що необхідно "викорінити саму ідею українства”.
- Виконавець досі виправдовує політику президента Путіна. До того ж Піддубний вважає українців та росіян одним народом.