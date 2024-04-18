К тому же исполнитель публично оправдывал действия России во время полномасштабного вторжения. Ему абсолютно безразлично на многочисленные смерти и погибших украинцев из-за действий страны-агрессора.

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Алексей Поддубный получил подозрение от СБУ

Поддубный активно выступает на российских телеканалах и занимается пропагандой кремлевского режима. Более того, во время эфиров артист призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных войск.

К тому же во время нынешней избирательной кампании Алексей был доверенным лицом Путина, агитировал за него в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Следствие также отметило, что пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте и агитирует к агрессивной войне России против Украины через собственный телеграмм-канал. Кроме этого, он поддерживает тесные отношения с главарями организаций "ЛНР" и "ДНР".

Следователи сообщили Поддубному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);

ст. 436 (пропаганда войны).

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.



Алексей Поддубный – российский пропагандист / Фото с телеграмм-канала артиста

Что известно о гражданской позиции Поддубного