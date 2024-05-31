Солістка гурту KAZKA пояснила, чому скасувала весілля зі своїм коханим

Олександра Заріцька, солістка гурту Kazka, зізналася, що скасувала весілля зі своїм нареченим Павлом Тараненком. Виконавиця пояснила причину такого рішення.

За словами Олександри, пара давно хотіла відсвяткувати весілля. Втім, події в Харкові внесли свої корективи у плани закоханих.

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Заріцька поділилася, що хоче відсвяткувати весілля вже після війни. До того ж артистка не може думати про свій найкращий день, коли росіяни щодня здійснюють обстріли її рідного Харкова.

Водночас співачка бажає, щоб свято пройшло спокійно, і вона отримала від нього максимум насолоди, а не переживань за свою країну.

А зараз у мене немає майже жодного дня, коли я не плачу. Я не зможу святкувати свій найкращий день у світі, розуміючи, що у моєму рідному Харкові бомблять кожен день. Не можу, мені не дозволяє совість,

– поділилася Олександра.

Також виконавиця зізналася, що з нареченим почала розмовляти про майбутнє батьківство. Втім, у пари розходяться думки щодо методів виховання дітей.

Ми вже готові. Чекайте анонсів. Коли станеться – тоді й станеться,

– запевнила Заріцька.

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