Від дитячої мрії до шаленого успіху: як за час кар'єри змінилася солістка KAZKA та де вона зараз

Сьогодні, 3 серпня 2024 року, талановитій українській співачці Олександрі Заріцькій виповнюється 32 роки. Її шлях до успіху був сповнений викликів, але саме вони загартували її характер і сформували неповторний стиль.

Попри відсутність формальної музичної освіти, наполегливість та віра у власні сили допомогли Олександрі досягти своєї мети. Сьогодні вона – одна з найяскравіших зірок української сцени, чий талант і харизма підкорили серця мільйонів слухачів. Як змінилася за час кар'єри Заріцька та де перебуває зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Олександра народилася в Харкові. Її батько, Сергій Заріцький, – відомий адвокат, а бабуся понад 40 років працювала суддею. Проте Олександра з дитинства мріяла про іншу стежку – музичну.

Дівчина захоплювалася різноманітними жанрами: від класики до інді-фолку, R'n'B та хіп-хопу. Особливе місце в її серці посідала творчість Ріанни.

Ще студенткою дівчина відчула смак сцени, підпрацьовуючи співачкою в місцевих клубах та караоке-барах. Ця пристрасть до музики привела її до Одеси, де Олександра продовжила виступати як вокалістка. 2014 рік став переломним у її житті – Заріцька взяла участь у шоу "Голос країни", потрапивши до команди Ані Лорак, проте вибула на етапі "Нокаутів".

Олександра Заріцька – Price Tag: дивіться відео онлайн

Доленосна зустріч з продюсером Андрієм Уренєвим відбулася на, здавалося б, звичайному кастингу в одеському ресторані. Уренєв одразу розгледів у ній зірковий потенціал і запросив до Києва. У столиці Олександра зустріла гітариста Микиту Будаша, і у 2017 році вони заснували гурт KAZKA. Трек "Свята" став початком їхнього шляху, але справжній прорив відбувся у 2018 році.

KAZKA – "Свята": дивіться відео онлайн

Саме тоді до гурту приєднався віртуоз Дмитро Мазуряк, який володіє більш ніж 30 духовими інструментами, що додало унікальності звучанню KAZKA. Згодом бенд взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2018 з піснею "Діва", що стало важливим етапом у розвитку гурту. Проте справжній тріумф чекав попереду – пісня "Плакала" підкорила не лише українських слухачів, а й світові чарти. Трек увійшов до десятки найкращих у Shazam, а кліп на ютубі вже зібрав понад 457 мільйонів переглядів.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео онлайн

27 квітня 2018 року KAZKA випустила дебютний альбом "KARMA". Донині кожною новою композицією Олександра Заріцька та її колектив доводить, що українськомовна музика може бути не просто популярною, а й конкурентоспроможною на міжнародній арені.

Особисте життя

Стосунки Олександра тривалий час приховувала від публіки. Свого обранця Павла співачка зустріла у 2018, хоча романтичні стосунки між ними зав'язалися лише через чотири роки. Значним кроком для пари стали заручини у травні 2023 року.

Після цієї події Олександра та Павло почали жити разом. Вже у листопаді 2023 року артистка поділилася планами щодо весілля, яке спочатку планувалося на червень 2024 року. Проте згодом Заріцька з коханим вирішили відкласти святкування до завершення війни в Україні. Окрім того, виконавиця розповіла, що вони з нареченим вже обговорюють можливість майбутнього батьківства.

Де зараз Олександра Заріцька

З початку повномасштабного вторгнення співачка зайняла активну проукраїнську позицію, демонструючи свою відданість Батьківщині не лише словом, а й ділом. Спочатку вона долучилася до інформаційної війни, а згодом занурилася у волонтерську діяльність. Олександра відправилась на Захід України, де разом з іншими волонтерами плела маскувальні сітки та збирала кошти для української армії.

Заріцька також активно використовує свій голос для привернення уваги міжнародної спільноти до війни в Україні. Вона виступала в США, Європі й давала інтерв'ю багатьом закордонним виданням, серед яких Wall Street Journal, Billboard, Texas Monthly тощо.

Олександра не зупиняється на досягнутому і продовжує активну концертну діяльність з благодійною метою. Також особливу увагу артистка приділяє виступам для ЗСУ, прикордонників, парамедиків і волонтерів, підтримуючи їхній бойовий дух.

Зауважимо, наприкінці червня стало відомо, що учасник гурту KAZKA сопілкар Дмитро Мазуряк, долучився до лав Збройних Сил України.

Водночас діяльність бенду не припинилася. Так, нещодавно Tricky Nicki & KAZKA презентували спільний трек "не та Любов".

Tricky Nicki & KAZKA – "не та Любов": дивіться відео онлайн

Сама Олександра також багато працює: знімається в різних шоу, проводить виступи.

Своєю творчістю та активною громадянською позицією вона продовжує надихати українців, нагадуючи про силу єдності та незламність духу нашого народу.