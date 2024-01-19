Він зазначив, що після розлучення Аня "починає заново себе знаходити". Так, інфлюенсер заявив, що він бачить "ту дівчину, якій освідчувався" і в нього "щось знову з'являється всередині".
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Волошин шокував зізнанням про стосунки з Трінчер
Чоловік поділився, що пара вирішила розірвати шлюб через проблеми з психічним здоров'ям Олександра. За його словами, Анна присвятила всю себе тому, щоб допомогти коханому одужати, ненавмисно нехтуючи своїм самопочуттям. В результаті вона, як розповів інфлюенсер, втратила себе.
Зараз я вже бачу, що через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити. Я знову бачу її тією, якою вона була. Я не буду голосно заявляти, але я бачу ту дівчину, якій я освідчувався. У мене щось знову з'являється всередині. Може, варто (відновити стосунки – 24 Канал)... Я не знаю, як воно буде далі,
– поділився блогер.
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Розлучення Трінчер і Волошина
- Анна та Олександр, які одружилися у вересні 2022 року, нещодавно прийняли рішення розірвати свій шлюб.
- За словами співачки, проблеми у їхніх стосунках почалися за пів року до розлучення. Діагноз Олександра – депресія з обсесивно-компульсивним розладом – зіграв значну роль у їхньому розриві.
- Ініціював розлучення саме чоловік. Водночас виконавиця зізналася, що й сама думала про це і знала, що врешті це станеться.
- Зіркове подружжя намагалося врятувати шлюб, звертаючись до різних спеціалістів, витрачаючи великі кошти на консультації, проте всі зусилля виявилися марними.