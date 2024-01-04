В Україні триває повномасштабна війна, розпочата Росією, тому відбувається мобілізація чоловіків призовного віку. Процедуру будуть посилювати, бо не вистачає людей. Тож днями українські військові дали ідею блогерам піти в ТЦК, щоб надихнути своїм прикладом інших.
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Олександр Волошин висловився проти мобілізації
У своєму інстаграмі хлопець сказав, що не підтримує ідею піти на фронт блогерам. Він вважає, що можна бути корисним й в тилу. Зокрема, Волошин навів приклад, як інфлюенсери допомагають збирати кошти на допомогу Збройним Силам.
Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює. І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки та держава нічого не дає. І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени та ті, хто раніше донатив – більшість з них вже воює, або покинули країну та їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації та вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так,
– написав він.
Думка Волошина про мобілізацію / Скриншот з інстаграму блогера
Олександр згадав відомого блогера Мішу Лебігу, який протягом 2023 року відправив понад 8 мільйонів гривень для українських захисників.
Волошин навів приклад Лебіги / Скриншот з інстаграму блогера
Що цьому передувало
- Нещодавно українські військові запропонували блогерам та лідерам думок з'явитися у ТЦК та пройти ВЛК. На думку захисників, інфлюенсери з великою кількістю читачів можуть стати прикладом для інших чоловіків піти до військкомату.
- Зокрема, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко зазначив, що це не означає – одразу відправитися на війну та стріляти. Йдеться про оновлення власних даних і проходження процедури ВЛК, тобто військово-лікарської комісії. Він зазначив, що "є чоловіки, які демонструють зовсім інакше життя".
- Відомо, що сьогодні, 4 січня, Верховна Рада починає розгляд законопроєкту щодо мобілізації. Це відбуватиметься протягом трьох днів у закритому режимі. Законопроєкт аналізуватимуть по блоках.
- Раніше цей проєкт закону викликав обурення в суспільстві. Бо відповідно до нього, збільшується перелік груп чоловіків, придатних до мобілізації. Зокрема, пропонується знизити призовний вік з 27 до 25 років. Розширюється перелік місць, де можуть вручити повістку призовнику. Також скасовується право на відстрочку інвалідам ІІІ групи.