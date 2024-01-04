В Україні триває повномасштабна війна, розпочата Росією, тому відбувається мобілізація чоловіків призовного віку. Процедуру будуть посилювати, бо не вистачає людей. Тож днями українські військові дали ідею блогерам піти в ТЦК, щоб надихнути своїм прикладом інших.

Яка реакція мережі Називала ЗСУ "м'ясом": відома українська блогерка поїхала відпочивати у Лапландію з чоловіком

Олександр Волошин висловився проти мобілізації

У своєму інстаграмі хлопець сказав, що не підтримує ідею піти на фронт блогерам. Він вважає, що можна бути корисним й в тилу. Зокрема, Волошин навів приклад, як інфлюенсери допомагають збирати кошти на допомогу Збройним Силам.

Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює. І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки та держава нічого не дає. І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени та ті, хто раніше донатив – більшість з них вже воює, або покинули країну та їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації та вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так,

– написав він.



Думка Волошина про мобілізацію / Скриншот з інстаграму блогера

Олександр згадав відомого блогера Мішу Лебігу, який протягом 2023 року відправив понад 8 мільйонів гривень для українських захисників.



Волошин навів приклад Лебіги / Скриншот з інстаграму блогера

Що цьому передувало