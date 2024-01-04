Людей найбільше цікавило, на яких підставах чоловік блогерки Дмитро перетнув кордон України. Адже в країні діє воєнний стан і лише певні категорії населення мають право це робити.

Цікаво "Покажіть свій приклад": військові закликали Лебігу та інших інфлюєнсерів піти до ТЦК

Корячка поїхала в Лапландію з чоловіком і дочкою

У своєму інстаграмі Тетяна Коряк поширює фото та відео з Лапландії. Це найпівнічніша провінція Фінляндії. Блогерка похизувалася перед підписниками дорогим відпочинком і сказала, що бачила Санта Клауса.



Корячка була в Санта-Клауса / Фото з інстаграму блогерки



Корячка з чоловіком у Лапландії / Фото з інстаграму блогерки

Однак, читачі блогу Корячки не поспішали за неї радіти. Насамперед їх цікавило, яким чином її чоловік призовного віку перетнув державний кордон. До того ж підписники помітили, що Дмитро перебуває там тривалий час.

Зокрема, одна читачка поставила пряме питання блогерці: "А чому ваш чоловік так довго перебуває за кордоном? Нам не потрібні такі люди, які зараз відсиджуються десь там, а після перемоги сповзуться сюди, як таргани".

Тетяна вирішила не пояснювати нічого підписниці й доволі різко відповіла: "А ти хто така? Німб зніми". Блогерка відповіла, що її чоловік виїхав за кордон на законних підставах.



Відповідь Корячки на критику / Скриншот з інстаграму блогерки

Інші користувачі мережі також розкритикували Корячку за контент, який вона поширює під час війни.

"А ми під ракетами весь ранок".

"Харків в обстрілах, руїнах. Ви з чоловіком з усмішками. Кощюнство. Лапландія".

"Я з дітьми сама, не хизуюся, публікую, що відбувається у Харкові, а ви...Жаль, що в мене ці відео з'являються".

Хто така Корячка

Тетяна Коряк є блогеркою родом з Бахмуту Донецької області. Протягом кількох років жінка виступала на конкурсах фітнес-бікіні. Їй навіть вдалося двічі стати абсолютною чемпіонкою Харкова, а також чемпіонкою Києва.

Корячка веде свій блог з 2014 року. Зараз за життям Корячки стежить понад 1 мільйон людей. стала більш впізнаваною завдяки появі в шоу "Міняю жінку" та "Супермама".

У тому ж році Тетяна вийшла заміж за фітнес-тренера Дмитро Шелудька. Разом вони виховують доньку Аміну, яка Корячка народила у 2017 році.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні Тетяна потрапила у скандал. А все через те, що вона назвала Збройні Сили України – "м'ясом". Жінка сказала, що ніхто не зобов'язаний йти на фронт і додала, що якби була чоловіком, ніколи б не взяла до рук зброю. За таку позицію блогерку розкритикували.