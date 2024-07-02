За майже 200 тисяч доларів: машина Олександра Волошина з'явилася на сайті продажу

У травні цього року блогер Олександр Волошин розповів прихильникам про зміну автівки. Пройшов місяць і тепер він виставив цю машину на продаж.

Днями інфлюєнсер поділився, що хоче трохи змінити зовнішній вигляд свого авто, пофарбувавши його в червоний колір. Раніше машина була жовтою, але Волошину це не подобалося.

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Втім, наразі автомобіль Олександра можна побачити на одному з сайтів продажу транспортних засобів. Свою BMW M8 2022 блогер продає за 195 000 тисяч доларів (7 977 449 грн). Всю необхідну інформацію він вказав в оголошенні: пробіг, історія авто, фото та характеристики.

Номерний знак з прізвищем Олександра дає зрозуміти, що продавцем є справді він. Однак, інфлюєнсер поки ніяк не коментує факт появи його машини на сайті продажу.



Машина Олександра Волошина / Скриншот з сайту продажу авто

Цікаво, що нова автівка з'явилася у Волошина лише наприкінці травня цього року. Він обміняв Mercedec G63 на BMW M8, після чого ділився захватом. Згодом чоловік зізнався, що "BMW – це про душу і пацанячість", а "Mercedec – про комфорт".