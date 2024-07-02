На днях инфлюенсер поделился, что хочет немного изменить внешний вид своего авто, покрасив его в красный цвет. Ранее машина была желтой, но Волошину это не нравилось.

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Впрочем, сейчас автомобиль Александра можно увидеть на одном из сайтов продажи транспортных средств. Свою BMW M8 2022 блогер продает за 195 000 тысяч долларов (7 977 449 грн). Всю необходимую информацию он указал в объявлении: пробег, история авто, фото и характеристики.

Номерной знак с фамилией Александра дает понять, что продавцом является действительно он. Однако, инфлюенсер пока никак не комментирует факт появления его машины на сайте продажи.



Машина Александра Волошина / Скриншот с сайта продажи авто

Интересно, что новая машина появилась у Волошина только в конце мая этого года. Он обменял Mercedec G63 на BMW M8, после чего делился восторгом. Впоследствии мужчина признался, что "BMW – это о душе и пацанстве", а "Mercedec – о комфорте".