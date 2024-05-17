Усик з'явився на пресконференції під пісню Пивоварова "Барабан": відео ефектного виходу

Боксер Олександр Усик 16 травня з'явився на пресконференції за лічені дні до бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Український спортсмен влаштував ефектний вихід під трек вітчизняних виконавців.

Увесь світ очікує на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Учора, 16 травня, боксери мали нагоду востаннє поспілкуватися з журналістами.

До слова Бій з Усиком очима Ф'юрі: "Циганський король" потролив українця перед поєдинком в Ер-Ріяді

Усик з'явився на публіці під трек Пивоварова

Олександр Усик ефектно з'явився на пресконференції. Він вийшов до журналістів під хіт Артема Пивоварова та таємничої Klavdia Petrivna. Пісня створена на основі вірша Гео Шкурупія, поета "Розстріляного відродження". Це частина проєкту співака "Твої вірші, мої ноти".

Примітно, що боксер одягнув білий костюм з чорними вишитими елементами від українського бренду Damirli. Це вбрання розробляли саме для нього.

Вихід Олександра Усика: відео

"Радий бути тут. Вдячний пану Туркі, завдяки якому цей бій відбудеться. Зробімо історію", – сказав чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Вже вночі 19 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок мав відбутися ще 17 лютого, але за два тижні до бою Ф'юрі отримав розсічення на обличчі, йому наклали шви.

Переможець битви отримає чотири основні титули королівського дивізіону – WBA, WBC, WBO та IBF.

Обидва боксери мають статуси непереможних. Олександр Усик виграв кожен 21 бій на професійному рівні. Тайсон Ф'юрі має 34 перемоги з 35 та одну нічию.