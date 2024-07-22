Цей момент Терен показав наприкінці випуску. Разом з Олександром був присутній Марк Куцевалов, який став героєм шоу.

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Після такого емоційного прощання Одеса не покинула нас без емоційних гойдалок. Бо крана-гній вдарила балістичною ракетою по місту. Дякуємо силам ППО, що це збита ракета,

– наголосив ветеран війни.

Блогер зауважив, що на відео потрапив момент запуску ракети Іскандер, який може пролетіти до 500 кілометрів. За словами Олександра, щодня українці, зокрема одесити, продовжують жити, перебуваючи під обстрілами росіян.

З чарівного чорноморського заходу та вражень від небайдужих одеситів до збиття над твоєю головою Іскандера. Одесити! Українці! Єднаймося! Та робімо більше, ніж просто для себе,

– зазначив Терен.

Зазначимо, Олександр запустив проєкт "Відвал ніг", де досліджує українські міста на безбар'єрність. Гостями шоу стали українські зірки, серед яких Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Влад Хільченко, Олександра Заріцька, Володимир Дантес, Монатік, Женя Янович та інші.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року Терен пішов добровольцем на фронт, де приєднався до батальйону "Карпатська Січ". У тяжких боях на Харківщині він втратив дві ноги. Згодом чоловік пройшов реабілітацію у США, де отримав протези.