Від баристи до ветерана війни та учасника реаліті "Холостяк": яким був шлях Олександра Терена
Новим холостяком України став військовий Олександр Будько, з позивним "Терен". Цікаво, що до повномасштабного вторгнення захисник взагалі не планував військової кар'єри.
Водночас 24 лютого 2022 року все змінилося. Про те, як бариста з Рівного став головним героєм популярного романтичного реаліті-шоу країни – дивіться далі.
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Що відомо про Олександра Будька
Майбутній холостяк – уродженець Рівного. Напередодні повномасштабного вторгнення він працював баристою та вивчав графічний дизайн, планував розвиватися у цій сфері.
Проте після 24 лютого 2022 року хлопець самовіддано пішов добровольцем на фронт, дослужившись до командира взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ".
Потрапити у військо було нелегко... Довелося змінити декілька формувань, але вже згодом дійти до "Карпатської Січі", куди я потрапив у травні,
– розповідав Будько.
Олександр Терен / Фото з інстаграму військового
24 серпня 2022 року життя військового перевернулося на 360 градусів. Під час боїв у Харківській області в його окоп влучив снаряд, внаслідок чого Олександр зазнав травматичної ампутації однієї кінцівки та часткової ампутації іншої.
Власне, якихось думок на той момент я не мав. Не думав ні про що таке особливе, не згадував ані Сократа, ані Гіппократа. Просто я думав про одне: щоб припинився бій. Я розумів, що вже залишився без кінцівок,
– підкреслив захисник.
Олександр Терен / Фото з інстаграму військового
Згодом "Терен" поїхав на реабілітацію до Америки, де йому встановили протези. Відтоді він навчився ходити, їздити й навіть бігати за їх допомогою.
Так, ветеран російсько-української війни разом з United Ukrainian Ballet взяв участь у хореографічній постановці під час благодійного концерту в Каліфорнії.
Крім того, на "Іграх Нескорених" 2023 року, що проходили в Німеччині, Олександр Будько завоював бронзову медаль. Він здійснив заплив вільним стилем на дистанції 50 метрів.
Восени того ж року "Терен" презентував свою дебютну книгу – автобіографічний роман під назвою "Історія Впертого Чоловіка".
Олександр Терен і його книга / Фото з інстаграму військового
Нещодавно воїн запустив шоу під назвою "Відвал ніг", метою якого є оцінка безбар'єрності українських міст.
"Відвал ніг" з Володимиром Дантесом: дивіться відео онлайн
Гостями програми стали популярні українські знаменитості, серед яких Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Влад Хільченко, Олександра Зарицька, Володимир Дантес та інші.
Тепер же українці з нетерпінням чекають "Холостяк" за участі Олександра. Як користувачі зазначили у коментарях, Терен – гідний холостяк та гідна людина, за яким на шоу буде приємно спостерігати.