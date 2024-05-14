Від баристи до ветерана війни та учасника реаліті "Холостяк": яким був шлях Олександра Терена

Новим холостяком України став військовий Олександр Будько, з позивним "Терен". Цікаво, що до повномасштабного вторгнення захисник взагалі не планував військової кар'єри.

Водночас 24 лютого 2022 року все змінилося. Про те, як бариста з Рівного став головним героєм популярного романтичного реаліті-шоу країни – дивіться далі.

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Що відомо про Олександра Будька

Майбутній холостяк – уродженець Рівного. Напередодні повномасштабного вторгнення він працював баристою та вивчав графічний дизайн, планував розвиватися у цій сфері.

Проте після 24 лютого 2022 року хлопець самовіддано пішов добровольцем на фронт, дослужившись до командира взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ".

Потрапити у військо було нелегко... Довелося змінити декілька формувань, але вже згодом дійти до "Карпатської Січі", куди я потрапив у травні,

– розповідав Будько.



Олександр Терен / Фото з інстаграму військового

24 серпня 2022 року життя військового перевернулося на 360 градусів. Під час боїв у Харківській області в його окоп влучив снаряд, внаслідок чого Олександр зазнав травматичної ампутації однієї кінцівки та часткової ампутації іншої.

Власне, якихось думок на той момент я не мав. Не думав ні про що таке особливе, не згадував ані Сократа, ані Гіппократа. Просто я думав про одне: щоб припинився бій. Я розумів, що вже залишився без кінцівок,

– підкреслив захисник.



Олександр Терен / Фото з інстаграму військового

Згодом "Терен" поїхав на реабілітацію до Америки, де йому встановили протези. Відтоді він навчився ходити, їздити й навіть бігати за їх допомогою.

Так, ветеран російсько-української війни разом з United Ukrainian Ballet взяв участь у хореографічній постановці під час благодійного концерту в Каліфорнії.

Крім того, на "Іграх Нескорених" 2023 року, що проходили в Німеччині, Олександр Будько завоював бронзову медаль. Він здійснив заплив вільним стилем на дистанції 50 метрів.

Восени того ж року "Терен" презентував свою дебютну книгу – автобіографічний роман під назвою "Історія Впертого Чоловіка".



Олександр Терен і його книга / Фото з інстаграму військового

Нещодавно воїн запустив шоу під назвою "Відвал ніг", метою якого є оцінка безбар'єрності українських міст.

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Гостями програми стали популярні українські знаменитості, серед яких Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Влад Хільченко, Олександра Зарицька, Володимир Дантес та інші.

Тепер же українці з нетерпінням чекають "Холостяк" за участі Олександра. Як користувачі зазначили у коментарях, Терен – гідний холостяк та гідна людина, за яким на шоу буде приємно спостерігати.