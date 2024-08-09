Після чуток про спільну дитину: Пономарьов розповів, у яких він стосунках з Марією Яремчук

Співачка Марія Яремчук тримає особисте життя у секреті, а тому новина про народження первістка стала для фанів сюрпризом. У мережі поширилися чутки, що батьком дитини став Олександр Пономарьов. Артист вперше відреагував на подібну інформацію.

Олександр Пономарьов зізнався, що захоплюється творчістю Марії Яремчук, а саме її віршами. Однак вони не бачилися 5 років, тому чутки про спільну дитину – абсурд.

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"Цікаво, батьком став… П'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового! Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки", – висловився співак.

Водночас Олександр Пономарьов зізнався, що справді зблизився з сім'єю Марії Яремчук. Він став хрещеним батьком її первістка.

Марічка запросила мене в хрещені. Я хрещеним батьком став її дитини. От така історія,

– зізнався Пономарьов.

Нагадаємо, 1 липня Марія Яремчук офіційно підтвердила, що дійсно стала матір'ю. У неї народився син. Співачка зізналась, що з цього часу життя отримало новий зміст.