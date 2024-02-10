На початку великої війни, Малінін виїхав з Росії до Європи, де певний час жив. Утім, протягом цього часу він приїжджав на батьківщину виступати. Згодом співак повністю повернувся до країни-агресора.

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Малінін повернувся до Росії

Деякі російські ЗМІ пишуть, що депутати з Саратова вимагали від артиста, аби він публічно оголосив підтримку війни. А ще він мав перепросити за те, що у минулому тепло висловлювався про Україну. Утім, такої промови з уст співака ніхто не почув. Тож депутатка Усова заявила, що Малініну не вийде "всидіти на двох стільцях".

Це залишиться на совісті артиста Малініна. Сидіти на двох стільцях важко, чи навіть не можна за певних обставин. Треба бути чесним до людей, перед якими виступаєш, а не ставитись до глядачів як до кормової бази. Інакше можна й подавитися,

– сказала депутатка Саратовської обласної думи Марія Усова.

Згодом дружина Олександра, Емма розповіла про позицію свого чоловіка. За словами жінки, Малінін протягом 8 місяців на рік платить податки в російський бюджет. Також Емма додала, що менеджмет артиста безкоштовно віддає частину квитків на концерти окупантам, які воюють проти України.

Сам Малінін зберігає мовчання й жодним чином не висловлюється про війну, розпочату Росією проти нашої країни.

Малінін часто приїжджав в Україну