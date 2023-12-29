Зокрема, на фото позував 18-річний Роман. Також з батьком сфотографувався Устим.

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Олег Скрипка показався з синами

Співак опублікував два фото з Романом та Устимом. Так, на першому знімку музикант постав зі своїм первістком Романом. Хлопцю нещодавно виповнилося 18 років і він за ростом навіть вищий, ніж тато. Також артист показав свого молодшого сина Устима, якому 16. Всі вони дуже схожі між собою.

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