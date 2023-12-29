Зокрема, на фото позував 18-річний Роман. Також з батьком сфотографувався Устим.
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Олег Скрипка показався з синами
Співак опублікував два фото з Романом та Устимом. Так, на першому знімку музикант постав зі своїм первістком Романом. Хлопцю нещодавно виповнилося 18 років і він за ростом навіть вищий, ніж тато. Також артист показав свого молодшого сина Устима, якому 16. Всі вони дуже схожі між собою.
Що відомо про дітей Олега Скрипки: головне
- В родині артиста 4 дітей: Роман, Устим, Олеся та Зоряна. За словами виконавця, вони є дуже творчими особистостями. Так, всі вміють грати на музичних інструментах.
- Крім того, як зазначив Олег, його доньки Олеся та Зоряна ще гарно малюють.
- Водночас добре співає лише Устим, він вже розвивається у музиці, як і батько. Втім, Олег Скрипка зауважив, що син не просить в нього допомоги, оскільки хоче сам досягнути успіху. І навіть вже почав заробляти гроші на піснях.
- Найстарший син Роман вже не живе з батьками.