Олег Скрипка розсекретив, де навчаються його сини та розповів, ким вони мріють стати

Олег Скрипка є багатодітним батьком чотирьох дітей: Романа, Устима, Олесі та Зоряни. Днями він вперше розповів, ким мріють стати його старші сини.

З'ясувалося, що молодший син артиста вирішив займатися творчістю. Водночас старший обрав гуманітарну спеціальність.

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Де вчаться сини Олега Скрипки

Роман, якому зараз 18 років, вступив на історичний факультет. Тим часом його 16-річний брат Устим, який закінчує школу, натхненний кар'єрою батька, висловив бажання стати артистом.

Старший син він навчається історії. Він історик. Молодший син закінчує школу в цьому році й він хоче бути музикантом. Як він зробить свою кар'єру ми побачимо, але він пише пісні, альбоми,

– розповів виконавець.

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