Військовослужбовиця Оксана Рубаняк видала другу збірку поезій, яку написала на фронті

Українська військова Оксана Рубаняк з позивним "Ксена" видала другу збірку віршів "Дорога життя". Вона була створена на фронті у Донецькій області.

"Дорога життя" – це збірка поезій військовослужбовиці Оксани Рубаняк. Це друга книжка, написана на фронті у Донецькій області, під час захисту країни.

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Дорога життя символізує відрізок шляху, де непросто вижити. Ворог настільки прострілює її, що винести пораненого буває не те що складно, а й неможливо.

Дорога, що є порятунком і дорога, що є загибеллю. Для кожного з нас вона підготує індивідуальний розвиток подій, ніколи не передбачуваний і часом не прийнятний. Вона зберегла життя найдорожчим, найвідважнішим людям, і вона ж забрала їх у нас,

– зауважила Оксана Рубаняк.

Військовослужбовиця додала, що перша її збірка "Назустріч смерті" змушувала здригатись від назви, тоді як друга має сенс, що надихає і зароджує віру в перемогу життя над смертю.



Оксана Рубаняк / Фото з інстаграму Оксани Рубаняк

Наклад збірки вже готовий, тим часом Оксана Рубаняк разом зі своїм підрозділом знаходиться на передовій, де дуже складно. Покупка збірки – це допомога Збройним Силам України, адже кошти від продажу будуть витрачені на необхідні матеріальні засоби та амуніцію підрозділу.