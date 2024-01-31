Причиною конфліктів стало те, що Білозір обурювалась тим, що деякі українські співачки виконували її пісні без дозволу. Вона вважала це порушенням авторського права.

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Білозір висловилась про конфлікти з Поляковою та Матвієнко

Народна артистка вважає, що в неї з Поляковою не виникало серйозних розбірок. Оксана підкреслила, що не має негативного ставлення до виконавиці. Вона навіть готова поспілкуватися з Олею, якщо зустрінеться з нею.

Хороша така дівчина – амбітна, правильна, але трошки помилилася. Це не був конфлікт, просто я її змусила поважати закон,

– висловилась вона.

Білозір також розповіла, що Тоня Матвієнко питала в неї дозволу на виконанні композиції "Коханий". Зокрема, співачка хотіла долучити її до свого диску. Однак, народна артистка відмовила їй.

Тоня мені зателефонувала та сказала, що хоче цю пісню вставити в свій диск. Я кажу: "Тоню, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива, то вона буде на моїх дисках, а на твоїх – ні". Після того вона почала її співати, тому я їй зробила зауваження,

– пояснила Оксана.

Також за словами артистки, з сучасних виконавців їй до вподоби Jerry Heіl. А все тому, що Білозір побачила в ній себе у молодості. Оксана вважає Jerry Heіl амбітною співачкою.

Вона мені подобається. Десь нагадує мене, коли я була мала. Вона така безпосередня, хоче показати дуже впевнену в собі. Хороша дівчина, амбітна,

– додала вона.

Інтерв'ю Оксани Білозір: дивіться відео онлайн

З чого почалися конфлікти