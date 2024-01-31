Причиною конфліктів стало те, що Білозір обурювалась тим, що деякі українські співачки виконували її пісні без дозволу. Вона вважала це порушенням авторського права.
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Білозір висловилась про конфлікти з Поляковою та Матвієнко
Народна артистка вважає, що в неї з Поляковою не виникало серйозних розбірок. Оксана підкреслила, що не має негативного ставлення до виконавиці. Вона навіть готова поспілкуватися з Олею, якщо зустрінеться з нею.
Хороша така дівчина – амбітна, правильна, але трошки помилилася. Це не був конфлікт, просто я її змусила поважати закон,
– висловилась вона.
Білозір також розповіла, що Тоня Матвієнко питала в неї дозволу на виконанні композиції "Коханий". Зокрема, співачка хотіла долучити її до свого диску. Однак, народна артистка відмовила їй.
Тоня мені зателефонувала та сказала, що хоче цю пісню вставити в свій диск. Я кажу: "Тоню, ні. Поки я цю пісню співаю, я жива, то вона буде на моїх дисках, а на твоїх – ні". Після того вона почала її співати, тому я їй зробила зауваження,
– пояснила Оксана.
Також за словами артистки, з сучасних виконавців їй до вподоби Jerry Heіl. А все тому, що Білозір побачила в ній себе у молодості. Оксана вважає Jerry Heіl амбітною співачкою.
Вона мені подобається. Десь нагадує мене, коли я була мала. Вона така безпосередня, хоче показати дуже впевнену в собі. Хороша дівчина, амбітна,
– додала вона.
Інтерв'ю Оксани Білозір: дивіться відео онлайн
З чого почалися конфлікти
- У квітні 2022 року Оксана Білозір розкритикувала співачок, які переспівують її пісні, не дотримуючись авторського права.
- Зокрема, йдеться про виконання Ольгою Поляковою пісні "Колискова мелодія України" на музику Мирослава Скорика. Оксана казала, що ця композицію написали, аби весь світ почув про Голодомор, а не для "заколисування" українців.
- Сама Полякова відповіла, що Білозір немає жодних прав на музику Мирослава Скорика. Вона зазначила, що текст цієї композиції написав для неї поет Олександр Вратарьов.
- Також Оксана запевняла, що Тоня Матвієнко не може виконувати пісню "Коханий", тому що "Ігор Білозір присвятив композицію їй та Квітці Цісик". За словами Матвієнко, Білозір не дозволила їй долучити цю пісню на диск, але погодилась, щоб вона виконувала її на концертах.