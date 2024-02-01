За словами співачки, вона мала "блискучу політичну кар'єру" в минулому. Тому переконана, що є досвіденим депутатом й має намір балотуватися знову.

До речі Було небезпечно, – Оксана Білозір шокувала зізнанням, що є учасницею бойових дій

Білозір хоче повернутися в політику

Артистка працювала в політичній сфері протягом 17 років. На думку Оксани, вона може бути депутатом, оскільки має проукраїнську позицію та правильні ідеї. До того ж Білозір підкреслила, що є учасницею бойових дій.

Я дуже хочу балотуватися, тому що я – фаховий депутат. Багато знаю та вмію, в мене є правильні ідеї, україноцентричний стержень. Я не є бізнесменом, живу чесно, плачу податки. Тобто я маю право йти й формувати разом із такими самими, як я, правильний порядок денний для країни, я – учасник бойових дій,

– сказала вона.

Співачка вважає, що не всі депутати, йдучи в політику, мають намір красти. Білозір нагадала, що на відміну від деяких колег, не придбала собі жодних маєтків. Натомість жінка переконана, що власники бізнесу, які приходять до влади, насамперед хочуть отримати доступ до державного бюджету.

Є лобістський закон. Якщо туди заходить людина, яка має бізнес, то вона заходить туди з однією метою – користуватися грошима бюджету. Мати доступ до коштів бюджету, бо це обігові кошти, які можуть приносити прибуток,

– висловилась артистка.

Також Білозір пригадала, що мала хороші стосунки з багатьма президентами. Зокрема, про Леоніда Кравчука вона сказала, що був як тато. Під час президентства Віктора Ющенка, обіймала посаду міністра культури. А от з Леонідом Кучмою вони близько не дружили, хоча артистка добре його знала.

Інтерв'ю Оксани Білозір: дивіться відео онлайн

Якою була політична кар'єра Білозір