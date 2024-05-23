Серце обливається кров'ю, – українські зірки емоційно відреагували на ракетний обстріл Харкова

Сьогодні, 23 травня, росіяни здійснили ракетний обстріл Харкова. Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог цинічно бив виключно по цивільній інфраструктурі регіону. На жорстокий удар російських загарбників уже встигли відреагувати українські зірки.

Вони рішуче засудили ворожі обстріли та висловили свою підтримку постраждалим. Наразі кількість поранених у місті зросла до 21. До того ж знаменитості згадали про друкарню видавництва "Віват", у яку влучили ракети.

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Олена Зеленська

Перша леді України у своїй заяві написала про харківську типографію, яка постраждала від обстрілу.

Наші книги та культура справді мають стратегічне значення, але не повинні ставати цілями для тероризму. Мої співчуття близьким постраждалих від чергового російського злочину,

– наголосила дружина президента.

Alyona Alyona

Представниця України на Євробаченні-2024 поділилася фото з наслідками російської атаки.



Alyona Alyona відреагувала на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Святослав Вакарчук

Виконавець висловив співчуття та підтримку постраждалим і закликав українців придбати книгу видавництва "Віват".



Святослав Вакарчук відреагував на обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Якщо є змога, зайдіть в книгарню, чи замовте онлайн, давайте підтримуємо тих, хто невтомно видав для нас книжки,

– також написала Катерина Осадча.

До цього флешмобу долучився й Сашко Положинський.

Оля Цибульська

Серце обливається кров'ю, тому що книжки та культура це про наше майбутнє. Це про нашу свідомість, це про нашу культуру. Співчуваю дуже, я знаю, що там є втрати. Закликаю вас підтримати видавництво. Купіть книжку "Віват" і бережіть себе,

– наголосила співачка.



Оля Цибульська відреагувала на ракетний обстріл Харкова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також про ракетну атаку у своїх інстаграм-сторіс висловилися й інші знаменитості. Серед них – Андрій Бєдняков, Володимир Дантес, Джамала.

Як інші зірки відреагували на обстріл Харкова / Скриншоти з інстаграм-сторіс