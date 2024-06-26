Усю ніч не спав, – Сергій Жадан розповів зворушливу історію про повернення воїна з полону

26 червня 2024, 21:59
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Сергій Жадан

Сергій Жадан поділився з шанувальниками історією повернення військовополоненого, яка демонструє глибину людських почуттів на тлі війни. З'ясувалося, що син знайомого артиста нещодавно повернувся додому після більш ніж двох років перебування в російському полоні.

Захисника звільнили в рамках останнього обміну військовополоненими між Україною та Росією. Письменник описав зворушливий момент возз'єднання родини.

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 Сергій Жадана щемливу історію знайомого розповів у своєму фейсбуці. Він підкреслив, що ця подія показала "дуже тонкі й глибокі лінії людяності та ніжності".

Учора з полону повернувся син знайомого. Понад два роки чекання і віри. Знайомий учора до ранку не спав, чекав на дзвінок сина. А малий усю ніч не спав і чекав ранку, аби подзвонити. Не хотів будити батька,
– поділився артист. 


Сергій Жадан розповів щемливу історію військовополоненого / Скриншот з фейсбуку артиста

Що відомо про нещодавнє повернення українських військовополонених

  • Обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 25 червня. В результаті 90 українських захисників повернулися додому.
  • Серед звільнених: військовослужбовці Національної гвардії, Військово-морських сил, Сухопутних військ, бійці територіальної оборони, прикордонники, захисники "Азовсталі" в Маріуполі.
  • Відомо, що наша держава змогла повернути 52 азовці. 
  • Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, висловив сподівання на продовження процесу повернення українських військовополонених.

Автор: Софія Хомишин