Усю ніч не спав, – Сергій Жадан розповів зворушливу історію про повернення воїна з полону

Сергій Жадан поділився з шанувальниками історією повернення військовополоненого, яка демонструє глибину людських почуттів на тлі війни. З'ясувалося, що син знайомого артиста нещодавно повернувся додому після більш ніж двох років перебування в російському полоні.

Захисника звільнили в рамках останнього обміну військовополоненими між Україною та Росією. Письменник описав зворушливий момент возз'єднання родини.

До теми Під час військових навчань: Сергій Жадан показав фото з побратимами

Сергій Жадана щемливу історію знайомого розповів у своєму фейсбуці. Він підкреслив, що ця подія показала "дуже тонкі й глибокі лінії людяності та ніжності".

Учора з полону повернувся син знайомого. Понад два роки чекання і віри. Знайомий учора до ранку не спав, чекав на дзвінок сина. А малий усю ніч не спав і чекав ранку, аби подзвонити. Не хотів будити батька,

– поділився артист.



Сергій Жадан розповів щемливу історію військовополоненого / Скриншот з фейсбуку артиста

Що відомо про нещодавнє повернення українських військовополонених