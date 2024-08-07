"Новий літній хіт": Надя Дорофєєва вразила фанів новою піснею та мотиваційним кліпом

Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала нову композицію про енергію, що робить нас сильніше. Автором тексту став її чоловік, Міша Кацурін.

Нова пісня Наді Дорофєєвої має назву "Нітрогліцерин". Співачка зауважила, що новий реліз розповідає про її силу, яка полягає у вдячності, прийнятті та готовності йти далі.

До слова Надя Дорофєєва зізналась про хворобу, з якою бореться з 19 років

У новому кліпі, який представила Надя Дорофєєва, знялась танцівниця Марина Кущова. Вона передала рефлексію артистки через хореографію.

Концепт відео – у мотивації, яку кожен з нас віднаходить та втрачає по декілька разів на день. Коли здається, що навколишньому світу вже нічого запропонувати, а найправильнішим рішенням буде просто зупинитися на місці та перестати діяти. Найголовніше та водночас найскладніше – віднайти той перший крок до своєї іскри,

– поділилась співачка.

Шанувальники поділилися враженнями від нової пісні Дорофєєвої. Вони діляться улюбленими рядками та захоплюються артисткою:

"Улюблений рядок "сміливим посміхається цей світ" адже сміливим відкриті всі шляхи";

"Під цю пісню вже хочеться танцювати та підспівувати на твоїх концертах";

"З перших нот закохалась у пісню. Це буде новий літній хіт";

"Такі артисти заслуговують на визнання та повагу";

"Що за розрив? Цікаво, які пісні чекають нас в альбомі".

Цим новим треком Надя Дорофєєва також анонсувала вихід майбутнього повноформатного альбому.