Саксонська принцеса Ксенія Флоренс Габріела Софі Айріс з'явилась на обкладинці Playboy повністю оголеною та завдяки цьому потрапила в історію. Вона позувала у фотосесії для березневого номера чоловічого журналу у Німеччині.

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Німецька принцеса прикрасила обкладинку Playboy

37-річна Ксенія позувала без білизни на ліжку. На одну половину тіла вона накинула білосніжне простирадло, але іншу половину залишила оголеною. На інших знімках для журналу принцеса постала топлес, а груди прикривала то волоссям, то корсетом.



Німецька принцеса на обкладинці Playboy / Фото з інстаграму принцеси

Саксонська принцеса поділилася, що своєю фотосесією хотіла показати природну красу жінки. За словами моделі, їй доводилося часто боротися зі стереотипами та упередженнями про свій статус принцеси і не тільки.

Вам не обов’язково підлаштовуватися під тренди чи робити операцію на своєму тілі, щоб просто комусь сподобатися. У мене є розтяжки, і я з гордістю їх показую,

– заявила принцеса.

З допомогою свого титулу принцеса хоче продовжувати свою місію та приносити користь суспільству.

"У деяких реаліті-шоу я була єдиною, хто нічого не робив зі своїм тілом. Деякі жінки, які перенесли багато операцій, казали щось подібне до того, що я для них не була конкуренткою, тому що я не мала вигинів і не була жіночною", – додавала жінка.

Чим відома німецька принцеса

Ксенія Флоренс Габріела Софі Айріс є праправнучкою останнього короля Саксонії Фрідріха Августа III. Її прадід – принц Ернст Генріх.

Принцеса Ксенія також претендує на зв'язок з 1000-річним домом Веттинів. Вона написала автобіографію, після чого у 2011 дім Веттін заперечив, що неї взагалі може бути біографія та відхилив претензії на титул. Критика її аристократичних родичів лунала у бік Саксонської принцеси й далі.

У 2016 році принцеса взяла участь в ізраїльському шоу, де учасники в інтимній атмосфері мали виконувати різні завдання протягом кількох тижнів. Вона з'являлась на танцювальних шоу, дебютувала як акторка в місцевому серіалі. Принцеса також є співачкою та частою гостею різноманітних подій.