Кремлівський пропагандист Нікіта Джигурда висловився про "голу вечірку", яку влаштувала блогерка Настя Івлєєва. Він регулярно відвідує російських військових, тому послався саме на них, передає 24 Канал.

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Джигурда про "голу вечірку"

Хлопці на Донбасі тільки з матом коментують "голу вечірку" Івлєєвої та іже з нею. Тільки матом! Таким жорстким, що мені страшно стає за учасників вечірки. Тому що вони залетіли до паралельного Всесвіту замість того, щоб спочатку подякувати хлопцям, дівчатам на Донбасі, хто дарує нам таку можливість бути у світі кожен день... Ну, віддайте данину поваги!

– заявив скандальний російський шоумен.

Нікіта Джигурда порадив учасникам "шабашу" приїхати на Донбас і "запалити" з пораненими військовими.

"От було б: "Хлопці, ми до вас інкогніто приїдемо: Кіркоров, Собчак, Лоліта – всі"! І на Донбасі запалити з пораненими хлопцями, які з переломами, без рук, без ніг", – цитують шоумена російські пропагандисти.

Зауважимо, Нікіта Джигурда народився в Києві та певний час будував кар'єру в Україні. З початком війни на Донбасі й повномасштабного вторгнення він підтримує Росію та злочинну політику Кремля.

Що відомо про "голу вечірку"