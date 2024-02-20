Крім того, Добринін відреагував на чутки про його стосунки з блогеркою Чарою Хорив. Він нарешті розсекретив, чи дійсно вона є його таємничою дівчиною.
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Нікіта Добринін неочікувано заговорив про нові стосунки
Шоумен спростував чутки про роман з Чарою, підкресливши, що вони просто друзі. Водночас чоловік розповів, що його серце належить іншій людині, хоча ім'я її вирішив не розголошувати. Нікіта уточнив, що ця дівчина не є публічною особою.
Зараз моє серце не вільне... Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери,
– поділився телеведучий.
Цікаво, що Добринін ще не познайомив свою нову обраницю з сином Левом. Проте зазначив, що буде готовий це зробити, якщо їхні стосунки будуть серйозними.
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Особисте життя Нікіти Добриніна
- Телеведучий близько трьох років був у шлюбі з Дашею Квітковою. У них навіть є спільний син Лев. Втім, наприкінці січня 2023 року подружжя оголосило про розрив, офіційне розлучення пари відбулося в червні.
- З того часу в мережі з'явилися припущення щодо стосунків Добриніна з блогеркою Чарою Хорив. Річ у тім, що їх бачили разом на публічному заході.
- Крім того, Нікіта якось поділився фотографією з таємничою жінкою, обличчя якої було навмисно закрите, що змусило підписників припустити, що це була інфлюенсерка.
- На додачу до цього, і Добринін, і Чара опублікували фотографії з ідентичними букетами блідо-рожевих троянд.