Крім того, Добринін відреагував на чутки про його стосунки з блогеркою Чарою Хорив. Він нарешті розсекретив, чи дійсно вона є його таємничою дівчиною.

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Нікіта Добринін неочікувано заговорив про нові стосунки

Шоумен спростував чутки про роман з Чарою, підкресливши, що вони просто друзі. Водночас чоловік розповів, що його серце належить іншій людині, хоча ім'я її вирішив не розголошувати. Нікіта уточнив, що ця дівчина не є публічною особою.

Зараз моє серце не вільне... Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери,

– поділився телеведучий.

Цікаво, що Добринін ще не познайомив свою нову обраницю з сином Левом. Проте зазначив, що буде готовий це зробити, якщо їхні стосунки будуть серйозними.

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