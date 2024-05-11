Дискваліфікація з Євробачення: Нідерланди розповіли про конфлікт і не погоджуються з рішенням

Нідерландський мовник AVROTROS заявив про свою позицію того, через що з фіналу Євробачення-2024 дискваліфікували артиста Йоста Кляйна. Так, мовник стверджує, що покарання у вигляді дискваліфікації учасника від їхньої країни на цьому пісенному конкурсі не відповідає тому інциденту, який трапився між ним та жінкою зі знімальної групи.

Про це йдеться в офіційній заяві Avrotros. Її опублікували в суботу, 11 травня.

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Що заявили в нідерландському мовнику

Як заявляє нідерландський мовник, всупереч укладеним домовленостям учасника Йоста Кляйна знімали на відео після того, як він виступив у півфіналі та повертався до своєї гримерки.

Тоді Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. Це не поважали. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери. Він не торкався жінки-оператора,

– йдеться у заяві.

Там зазначили, що вони консультувалися з приводу інциденту з Європейською мовною спілкою, пропонуючи "кілька рішень", хоча все ж Кляйна таки дискваліфікували.

Avrotros вважає покарання дуже тяжким і непропорційним. Ми виступаємо за хороші манери – нехай це не зрозуміють неправильно – але, на нашу думку, наказ про дискваліфікацію не є пропорційним цьому інциденту,

– зазначив нідерландський мовник.

Там також додали, що "дуже розчаровані та засмучені" за мільйонів шанувальників.

"Те, що Йост приніс Нідерландам і Європі, не мало закінчитися таким чином", – додали в заяві.

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