Дискваліфікація з Євробачення: Нідерланди розповіли про конфлікт і не погоджуються з рішенням
Нідерландський мовник AVROTROS заявив про свою позицію того, через що з фіналу Євробачення-2024 дискваліфікували артиста Йоста Кляйна. Так, мовник стверджує, що покарання у вигляді дискваліфікації учасника від їхньої країни на цьому пісенному конкурсі не відповідає тому інциденту, який трапився між ним та жінкою зі знімальної групи.
Про це йдеться в офіційній заяві Avrotros. Її опублікували в суботу, 11 травня.
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Що заявили в нідерландському мовнику
Як заявляє нідерландський мовник, всупереч укладеним домовленостям учасника Йоста Кляйна знімали на відео після того, як він виступив у півфіналі та повертався до своєї гримерки.
Тоді Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. Це не поважали. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери. Він не торкався жінки-оператора,
– йдеться у заяві.
Там зазначили, що вони консультувалися з приводу інциденту з Європейською мовною спілкою, пропонуючи "кілька рішень", хоча все ж Кляйна таки дискваліфікували.
Avrotros вважає покарання дуже тяжким і непропорційним. Ми виступаємо за хороші манери – нехай це не зрозуміють неправильно – але, на нашу думку, наказ про дискваліфікацію не є пропорційним цьому інциденту,
– зазначив нідерландський мовник.
Там також додали, що "дуже розчаровані та засмучені" за мільйонів шанувальників.
"Те, що Йост приніс Нідерландам і Європі, не мало закінчитися таким чином", – додали в заяві.
Дискваліфікація учасника від Нідерландів: що відомо
- Представника Нідерландів на Євробаченні-2024 Йоста Кляйна дискваліфікували.
- Європейський мовник пояснив, що шведська поліція розслідує скаргу жінки зі знімальної групи щодо інциденту, який стався після виступу нідерландського представника у півфіналі 9 травня.
- Там зазначили, що поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі.